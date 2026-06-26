La playlist de La Roja en el Mundial: Bad Bunny y Quevedo arrasan y los clásicos resisten

La Real Federación Española de Fútbol ha difundido, a través de Movistar Plus Deportes, la playlist que escuchan los jugadores de La Roja durante su concentración en el Mundial de 2026.

El equipo, que aspira a conquistar su segunda estrella en Norteamérica, se mueve al ritmo de una selección musical dominada por géneros urbanos y latinos, con presencia destacada de artistas como Bad Bunny, Quevedo y otros referentes actuales.

La lista, cercana al medio centenar de canciones, refleja los gustos de una plantilla joven y diversa, y se ha convertido en un inesperado foco de conversación pública.

Bad Bunny y Quevedo, protagonistas absolutos

El peso del urbano latino es evidente. Bad Bunny encabeza la presencia musical con temas como "Otra Noche en Miami", "un x100to", "Tití Me Preguntó", "LA CANCIÓN", "BAILE INOLVIDABLE", "NUEVAYoL" o "DtMF".

Quevedo también suma varias aportaciones, entre ellas "LA GRACIOSA", "AL GOLPITO" y "MI BALCÓN".

La selección incluye además éxitos recientes como "Dime Baby", "Ferxxo 100", "Te Entiendo (Remix)", "DESPECHÁ" o "SUPERESTRELLA", consolidando una identidad sonora muy vinculada a la escena actual.

Clásicos que resisten el paso del tiempo

Junto a los ritmos contemporáneos, la playlist incorpora piezas icónicas como "Billie Jean" de Michael Jackson, "Sound of da Police" de KRS-One, "Shook Ones Pt. II" de Mobb Deep o "Do For Love" de 2Pac.

También aparecen "Humble" de Lil Baby y "Life Is Good" con Drake, aportando un equilibrio entre nostalgia y actualidad.

Pop, dance y sabor español

La lista se completa con temas más pop y electrónicos como "Beauty And A Beat", "What cha Say" o "Walking On A Dream", además de producciones locales como "Del Barrio Al Mundial", "Nadie Never" o el "intro Camisa de la fuerza" de Kase.O.

Esta mezcla evidencia la amplitud de gustos dentro del vestuario y la voluntad de incluir referencias culturales diversas, algo habitual en selecciones nacionales que buscan cohesión a través de elementos compartidos.

Reacciones divididas en redes sociales

La publicación ha generado un intenso debate. Una parte de los aficionados critica el predominio del reggaetón y del urbano actual, mientras otros defienden que la playlist refleja con naturalidad los gustos de una generación que ha crecido con estos géneros.

También hay quienes celebran la presencia de clásicos como "Billie Jean" o "Shook Ones Pt. II", considerados por muchos como los momentos más destacados de la selección musical.

El contraste de opiniones reabre la discusión sobre la relación entre identidad cultural, deporte y consumo musical, un terreno fértil para analizar cómo se construye la imagen pública de un equipo nacional.