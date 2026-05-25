El plan de España hasta el Mundial

Luis de la Fuente facilitó la convocatoria de 26 futbolistas que participarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano. La Federación ha diseñado el plan de trabajo para que todos los jugadores lleguen en buenas condiciones a la competición en la que España arranca el 15 de junio frente a Cabo Verde Atlanta.

Los futbolistas están citados para el próximo 30 de mayo a las 17.00 h. en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Hasta entonces gozarán de descanso, excepto los que tienen competiciones con sus clubs. Estos son los casos de Yéremi Pino (Crystal Palace) que juega este miércoles la final de la Conference League frente al Rayo Vallecano y los participantes de la final de la Champions: Zubimendi y Raya (Arsenal), así como Fabián (PSG).

Para completar el trabajo estarán los nueve jugadores de apoyo, con Marc Bernal a la cabeza, para trabajar en Las Rozas. Por si hubiera algún susto, el técnico no debe presentar la lista definitiva hasta el 1 de junio ante la FIFA y el 2 serán públicas todas las convocatorias de los 48 participantes.

España disputará el 4 de junio en Riazor el primero de sus dos amistosos ante Irak, aún con los nueve jugadores de apoyo, y el día siguiente, el 5, volará el chárter rumbo a Chattanooga, a dos horas de Atlanta, donde España tendrá su cuartel general. Desde allí viajará a Puebla (México) para disputar el segundo de los amistoso frente a Perú el 8 de junio.

Este será el último compromiso para ajustar piezas antes del debut en el Grupo H en el que se enfrenta para empezar a Cabo Verde y Arabia Saudí, 15 y 21 en Atlanta, mientras que cierra el grupo el 27 de junio frente a Uruguay en Guadalajara (México).

A partir de entonces cerrará el cuartel general en Chattanooga y se desplazará a las ciudades donde le correspondan en los cruces. Si España es primera jugaría en Los Ángeles los 1/16 de final, si es segunda lo haría en Miami (con Argentina como amenaza) y si es una de las mejores terceras, hay muchas sedes posibles.

Todo ello con un objetivo final, estar el 19 de julio en Nueva Jersey para disputar la segunda final de la historia y sumar una nueva estrella en el pecho de la Roja.