Pina: vuelta a sus orígenes, doblete y MVP

No diga Pina, diga gol. O, mejor aún, MVPina. La futbolista que metió a España en esta Final Four con su doblete ante Inglaterra en Cornellà volvió a aparecer cuando más se la necesitaba. Cuando sea, como sea, donde sea.

Entró desde el banquillo y lo cambió todo. Revolucionó el partido, marcó el segundo gol de España a pase de Ona Batlle, provocó el tercero —de Alexia, que había abierto la lata— con un disparo al larguero que la de Mollet cazó al vuelo, y cerró la goleada con el cuarto en el añadido: un derechazo imparable para Falk. Dos goles más para su colección, dos zarpazos que resumen su esencia: instinto, talento y precisión.

Y lo hizo, además, como delantera centro. Entró por Salma Paralluelo, que había sido la ‘9’ titular, cuando tuvo que retirarse entre lágrimas en el minuto 27 por una lesión en la rodilla. Pina ocupó su lugar, como tantos años atrás, cuando jugaba en La Masia y marcaba goles a pares en cada categoría. Fue una vuelta a los orígenes. Y una reivindicación.

“Salen las once que la seleccionadora cree que pueden ir mejor contra el rival que tenemos delante”, explicó en los micrófonos de RTVE, MVP en mano y sonrisa discreta. “He salido en una posición en la que no suelo jugar, me han pedido cosas que no suelo hacer, como romper al espacio, pero me siento capacitada para hacerlo y creo que he estado bien”.

Pero, más allá de los goles o del premio individual, Pina tuvo un gesto que dice mucho de ella. “Lo más importante es que Salma esté bien”, añadió con sinceridad. “No he podido hablar con ella todavía, espero que sea lo menos posible”.

En una selección llena de estrellas, Pina brilla desde otro lugar: el de la futbolista que entiende el juego, que asume lo que le piden y que, aunque se haya ganado la titularidad a pulso, cuando entra, cambia el guion. En La Rosaleda, volvió a serlo todo. Otra vez decisiva. Otra vez MVPina