Extensa entrevista la que nos dejó Luis Rubiales en 'El Chiringuito'. El expresidente de la RFEF, que dimitió de su cargo hace casi dos años, compareció públicamente después de un año y medio y lo hizo para someterse a las preguntas del presentador Josep Pedrerol y de los tertulianos del programa. Y para mantener la defensa de lo que hizo en aquel lejano agosto de 2023. El beso con Jenni Hermoso que dio la vuelta al mundo.

Rubiales hizo referencia en varias ocasiones al momento, a cómo se produjo ese 'pico' en el momento de la entrega de medallas. Y a todo lo que se generó después de ese momento, los vídeos, las llamadas, las reacciones del gobierno y de los entes públicos. Y a la justicia. De hecho, Rubiales tiene abierto un recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional.

EL BESO

En concreto sobre ese momento del beso, el expresidente mantiene su versión intacta: "No me costó decir 'me he equivocado'. Lo dije en la Asamblea, pero los medios no lo publicaron. Lo de 'idiotas y estúpidos' (a los periodistas) fue después de anunciar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. Me mantengo en lo que dije, pido perdón porque debería estar más frío como presidente. No pido perdón a Jenni porque ella me dijo 'vale' (aunque no aparece en la sentencia)".

Rubiales, durante la entrevista en 'El Chiringuito' / X

"Parece que fue 'besito' y no 'piquito'. Aunque no aparezca el 'vale' en la sentencia, no voy a cambiar nada, ella y yo sabemos que lo dijo. Jenni era mi amiga", añade Rubiales más en concreto sobre la relación que tenían y cómo cree que fue influenciada por el entorno. "Yo creo que una persona con 33 años ha hecho un cambio de versión de manera interesada. En el avión hablé con ella, le dije de salir los dos juntos y ella me dijo que no quería", comenta acerca de lo que sucedió luego.