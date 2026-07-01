Picados con las críticas

España sigue preparándose para el duelo de los dieciseisavos de final ante Austria de este jueves en Los Ángeles con la moral alta, pese a que no ha gustado el sentimiento de negatividad que se desprende a la distancia. Las críticas han llegado al vestuario de la Roja desde el primer día y los futbolistas quieren rebelarse ante ello.

Ya lo avisó Luis de la Fuente después del partido ante Cabo Verde. "Los jugadores están picados y se va a ver". Efectivamente, la Roja tuvo una gran reacción frente a Arabia Saudí con una victoria por 4-0.

La situación actual es parecida. España pudo ser primera de grupo, derrotando a un hueso como Uruguay y las sensaciones que llegan no son nada positivas. Esta selección quizá no enamore como en algunas fases de la propia dirección de Luis de la Fuente, pero está resultando muy solvente.

Solo hay que ver el récord de tres porterías a cero de Unai Simón en un Mundial con una zaga que, no solo no recibe goles, sino que tampoco ve como sus rivales le generan ocasiones de marcar.

El papel de De la Fuente

Los méritos defensivos no se están poniendo en valor, según la caseta, y Luis de la Fuente, para evitar que el ánimo decaiga, una y otra vez les muestra imágenes o les explica cuestiones positivas del juego español.

Luis de la Fuente mantiene la moral alta de los jugadores de España / Lavandeira jr / EFE

Se trata de afrontar la rondas finales con optimismo y el míster está logrando convencer a sus hombres: "Somos los mejores como equipo", dijo Eric Garcia a SPORT en una muestra de que el discurso del riojano ha calado entre sus futbolistas.

Y es que Luis de la Fuente no se cansa de repetir que tiene a los mejores futbolistas del planeta en su posición. El último nombre al que reivindicó fue el de Rodri, en una entrevista a Radio Nacional de España cuando dijo que es "insultante" cuestionar al capitán español.

Rodri es una de las piezas que no acaba de carburar, pero está jugado y, según informaciones desde Inglaterra, se deberá operar de la cadera cuando termine el Mundial. El mérito, por tanto, que le da De la Fuente es muy elevado. Rodri mantiene el equilibrio ofensivo-defensivo que permite a España estar impoluta en la recepción de goles.

Debate del pivote

De todos modos, De la Fuente lo forzará hasta cierto punto ya que tiene a Martín Zubimendi fresco en la recámara. El vasco no saldrá de titular por el madrileño en el duelo ante Austria, pero sí que está preparado para dar el relevo al capitán en cualquier momento.

Zubimendi está esperando su oportunidad / Lavandeira Jr / EFE

De forma sorprendente, Zubimendi no ha tenido ni un solo minuto en la competición ni tampoco Eric Garcia, otro futbolistas que se puede mover bien por la posición del medio centro defensivo.

En realidad, De la Fuente no prepara grandes cambios en la alineación de cara al duelo ante los austriacos. El principal puede ser en el centro del campo con la vuelta necesaria de Dani Olmo por Mikel Merino. El barcelonista da mayor fluidez al juego actuando en la posición de media punta que al navarro, al que lógicamente le falta ritmo de competición después de haberse pasado cinco meses sin jugar por una lesión en el pie.

En el lateral derecho todo apunta a que Marcos Llorente continuará en el puesto con la pareja de centrales de moda formada por Cubarsí-Le Normand y Cucurella en la izquierda. Cuatro jugadores capaces de sacar bien la pelota ante un rival como Austria que de la mano de Ralf Rangnick presionará arriba.

Austria tiene un estilo que recuerda un tanto al FC Barcelona por su manera de presionar y propuesta futbolística. Por tanto, será vital no tener pérdidas en campo contrario y lanzar buenos balones para buscarles las espaldas.

Ferrán Torres, Marcos Llorente y Dani Olmo, durante un entrenamiento de la Selección Española / Ángel Martínez RFEF / EFE

En este sentido, Pedri cogerá la manija y la inteligencia de Dani Olmo debe hacer el resto para encontrar espacios. En ataque, la velocidad de Lamine Yamal puede hacer mucho daño, acompañado por Oyarzabal y Álex Baena, quien ha vuelto por sus fueros en la banda izquierda.

En definitiva, un once que debería ser de plenas garantías, pese a que en España el paladar es demasiado fino, como se cree en la caseta, y tienen que valorarse eliminaciones sonadas como las de Países Bajos, Alemania o el sufrimiento de Brasil ante Japón para poner en valor el trabajo de la selección.