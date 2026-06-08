España - Perú: a qué hora y dónde ver hoy el partido amistoso de la selección previo al Mundial 2026 por TV y en directo

La Selección Española afronta su último partido de preparación para el Mundial este martes 9 de junio a las 4 horas española (20 horas local) contra Perú en Puebla (México). Luis de la Fuente optará por un once reconocible, candidato a ser el mismo que en el debut mundialista del próximo 15 de junio contra Cabo Verde.

La 'Roja', que ya se ha desplazado hasta tierras mexicanas desde Chattanooga, quiere dejar una mejor imagen que la mostrada en el duelo ante Irak en Riazor, donde no pudo pasar del empate a uno. Por su parte, Perú, que no disputará el Mundial tras quedar eliminada en la fase de clasificación, viene de derrotar por 1-2 a Haití.

Para la cita, Luis de la Fuente ha dejado en el campamento base a los tres lesionados: Víctor Muñoz, Nico Williams y Lamine Yamal. Pese a sus ausencias, el seleccionador confía en que estén disponibles para el debut mundialista: "Creo que podrán estar los tres para el próximo partido y disponibles. Es una gran noticia (...) Si no hay inconvenientes estos días, calculamos que están en disposición de contar con ellos el día 15".

A pesar de las bajas de los extremos titulares, el riojano optará por un once reconocible. Unai Simón defenderá la portería tras la sorprendente titularidad de Joan Garcia. En los laterales, Marcos Llorente y Cucurella tienen su sitio reservado, mientras que Cubarsí y Laporte formarán la pareja de centrales.

En el centro del campo, Rodri y Pedri son los fijos para el seleccionador. Delante de ellos, con las dudas físicas de Merino, Dani Olmo partirá de inicio para cumplir su internacionalidad número 50. En los extremos, con las bajas de Lamine y Nico, Luis de la Fuente arrancará con Yéremy Pino y Ferran Torres, que viene de marcar contra Irak. El nueve será para Oyarzabal, en racha con la Selección.

HORARIO DEL ESPAÑA - PERÚ

El partido entre la selección española y el combinado peruano, correspondiente al penúltimo partido de preparación para el Mundial 2026, se disputará este martes 9 de junio a las 04:00 hora española (20 horas local) en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México).

DÓNDE VER EL ESPAÑA - PERÚ

El España - Perú se podrá ver en directo en televisión a través de La1 de TVE y online mediante su plataforma digital RTVE Play.

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