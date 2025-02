Todas las perlas del juez del juicio del 'caso Rubiales'

La posibilidad de que el juicio a Luis Rubiales por su beso a Jennifer Hermoso se vea a través del streaming ha permitido descubrir una figura hasta la fecha anónima para la opinión pública como es el juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto.

Sus frases han sorprendido al mundo ajeno al funcionamiento de la judicatura por la manera con que ha contestado a menudo a todas las personas que han tenido que declarar.

Una de sus sentencias más célebres ha sido la de "me tienen agotado. No me voy a enterar. Vamos a dar por acabado el día de hoy". De esta manera, Clemente Fernández-Prieto puso punto y final a una de las farragosas vistas.

La declaración de Luis de la Fuente también dio mucho que hablar. "Lo que no puede ser es que en el juicio pongamos un foco al testigo para que diga lo que quiera. Presente una querella contra el testigo, pero continuemos el juicio", dijo a la fiscal respecto a sus preguntas a De la Fuente.

El propio Luis de la Fuente también recibió. "Usted viene a hablar de lo que se le pregunte. Uno no elige de lo que va a hablar. Y tiene que decir la verdad", fue su respuesta al seleccionador cuando intentó evitar una pregunta.

El ex jefe de comunicación, Pablo García Cuervo, fue otro de los que tuvo que ser llamado al orden. El juez le recriminó con dureza: "Por favor, mi paciencia está llegando a un límite. Viene aquí para declarar. ¡Basta ya de estas contestaciones! Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería".

Otra intervención impactante fue cuando se dirigió a María José López, la abogada de la AFE, por insistir sobre el motivo por el que Montse Tomé no activó el protocolo antiacoso a raíz del caso de Jennifer Hermoso.

"Insisto, ¿estamos acusando de algo a la testigo? Hay preguntas que les juro que no entiendo... ¿Le pegamos para que diga lo que usted quiera", señaló en plena desesperación.

El juicio ha quedado vista para sentencia, por lo que ahora solo queda esperar por el veredicto final respecto a Luis Rubiales y el resto de implicados.