¿España ha perdido alguna vez por siete goles de diferencia?

España está de celebración. La Selección, tras una fase de clasificación perfecta, cerrará esta noche a las 20:45 horas contra Turquía su pase al Mundial del próximo verano salvo derrota por siete o más goles de diferencia, algo que nunca ha sucedido pese a que la 'Roja' ha sufrido duras derrotas a lo largo de su historia.

Los dos peores tropiezos del combinado nacional datan de hace casi un siglo. La primera de ellas tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, el 4 de junio de 1928, cuando España perdió 1-7 contra Italia. La segunda finalizó con el mismo resultado, aunque se dio tres años después. El 9 de diciembre de 1931, Inglaterra arrasó a los jugadores españoles en un amistoso celebrado en Londres.

El peor traspié de la 'Roja' en un Mundial ocurrió el 13 de julio de 1950 contra Brasil. La 'Canarinha', anfitriona en esa Copa del Mundo, pasó por encima del combinado nacional por 6-1, antes de caer contra Uruguay en la final del 'Maracanazo'.

La peor derrota como local

Por otro lado, el resultado más abultado en contra de la Selección en casa tuvo lugar el 13 de junio de 1963 en el Estadio Santiago Bernabéu. Los escoceses, comandados por Denis Law, destrozaron por 2-6 al equipo español en un encuentro amistoso.

El último mal trago de España fue, también, el 13 de junio, en este caso de 2014. En el debut en el Mundial de Brasil, territorio maldito para la 'Roja', la Selección, que llegaba como vigente Campeona del Mundo y de Europa, cayó estrepitosamente por 1-5 contra Países Bajos, en un choque que hizo presagiar cuál sería el resultado final en aquella cita mundialista.

A pesar de estas cinco derrotas estrepitosas, cualquiera de estos resultados serviría para clasificarse al Mundial 2026. Sin embargo, la Selección quiere seguir haciendo historia en su camino hacia la Copa del Mundo, como desveló Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa al partido contra Turquía. La 'Roja' busca igualar la mejor marca de siempre de partidos oficiales consecutivos sin perder: 31, como Italia.

Por otro lado, España tiene el reto de no encajar ni un solo gol por primera vez en su historia en una fase de clasificación para un gran torneo, como ha hecho la Inglaterra de Tuchel rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.