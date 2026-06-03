Pepe Reina: "En Johannesburgo hicimos feliz a tanta gente que se olvidó de sus problemas para celebrar el Mundial"

El Mundial es fútbol, pasión y competición, pero también es verano. Es una emoción colectiva capaz de unir países enteros y generar recuerdos imborrables. Así lo recordó Pepe Reina durante la presentación del proyecto de DAZN para el Mundial 2026, celebrada este miércoles en las oficinas de la plataforma en Madrid.

La volea de Iniesta le dio el Mundial a España en Sudáfrica 2010 / Archivo

"En Johannesburgo hicimos feliz a tanta gente... Hicimos que la gente se olvidara de todos sus problemas para celebrar el Mundial", aseguró el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, evocando uno de los momentos más importantes de la historia del deporte español. La reflexión del exguardameta sirvió para poner en contexto la magnitud de una competición que volverá a paralizar el planeta dentro de una semana. Reina, que formará parte del equipo de comentaristas de DAZN durante el torneo, explicó que su incorporación al proyecto supone un paso poco habitual en su carrera.

"Yo era reacio a comentar y a los medios, pero sinceramente me apetece un proyecto como este, moderno, fresco y digital", reconoció. El exinternacional considera que su experiencia en cuatro Copas del Mundo puede aportar una visión diferente a los espectadores, ayudando a entender qué sucede dentro de un vestuario cuando llega la cita más importante del fútbol. Porque, según explicó, ningún jugador se acostumbra realmente a un Mundial.

"Un Mundial siempre es diferente, aunque hayas jugado muchos. Cuando quedan tres o cuatro días empieza el gato a arañar y aparecen los nervios", comentó. Un sentimiento que, a su juicio, volverá a experimentar la selección española, un equipo en el que deposita plena confianza. "Esta selección nos va a dar muchas alegrías", añadió. Reina también dejó algunas pinceladas sobre el panorama internacional. Situó a Brasil, España e Inglaterra entre sus principales favoritos para conquistar el título, aunque también destacó el potencial de Francia. Además, sobre uno de los debates recurrentes en la selección española, el de la portería, apuntó que las señales transmitidas por Luis de la Fuente parecen indicar la continuidad de Unai Simón bajo palos.

Junto a Reina también participó en el acto Rafinha, que aportó la perspectiva brasileña a pocos meses del campeonato. El exfutbolista defendió el valor que pueden aportar quienes han vivido la competición desde dentro. "Nuestro punto de vista puede ser importante para transmitir el feeling de los jugadores al público", explicó. Rafinha también abordó una cuestión cada vez más habitual en el fútbol internacional: la elección de selección por parte de jugadores con doble nacionalidad. El brasileño recordó que su decisión de representar a Brasil fue tomada "de corazón" y defendió que quienes optan por una nacionalidad determinada la sienten con la misma intensidad que cualquier otro futbolista. "Los jugadores que deciden cambiar de nación lo van a defender como uno más hasta el final", aseguró.

15/08/2018 August 15, 2018 - Rafinha Alcantara from Brasil celebrating his goal during the Joan Gamper trophy game between FC Barcelona and CA Boca Juniors in Camp Nou Stadium at Barcelona, on 15 of August of 2018, Spain. DEPORTES Europa Press/Contacto/AFP7 / Europa Press/Contacto/AFP7 / Europa Press

Respecto a las opciones de la canarinha, el excentrocampista sigue confiando en el liderazgo de Neymar. "Creo que Neymar todavía puede marcar la diferencia que Brasil necesita. Ahora mismo el país grita más el nombre de Neymar que el de Brasil", afirmó, antes de recordar la enorme exigencia que existe en torno a una selección que lleva más de dos décadas persiguiendo un nuevo título mundialista. "Desde 2006 se lleva pidiendo el Mundial", apuntó.

DAZN CUBRIRÁ LOS 104 PARTIDOS DEL MUNDIAL

Las declaraciones de los exfutbolistas sirvieron como carta de presentación de un proyecto con el que DAZN pretende revolucionar la forma de seguir un Mundial. La plataforma emitirá los 104 encuentros de la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el primer torneo de la historia con 48 selecciones participantes. Durante la presentación, los responsables de la compañía explicaron que el reciente Mundial de Clubes ha funcionado como un ensayo general para preparar el gran reto de 2026. El objetivo es combinar la experiencia de algunos de los mayores especialistas del fútbol internacional con nuevos formatos digitales que permitan acercar al espectador al corazón de la competición.

EL ALBÚM DE LEYENDAS

Para ello, DAZN ha reunido un amplio equipo de comentaristas y analistas formado por nombres reconocidos como Miguel Ángel Román, Sandra Díaz, Pablo Pinto, Axel Torres, Gaby Ruiz, José Sanchis, Nacho González, Alberto Edjogo y otros especialistas que cubrirán todos los detalles del campeonato.

La gran novedad será la presencia de creadores de contenido de diferentes países, encargados de seguir a sus respectivas selecciones desde dentro y ofrecer una visión más cercana, espontánea y conectada con las comunidades digitales de aficionados. Una apuesta con la que la plataforma busca complementar el análisis tradicional con nuevas formas de narrar el torneo. La filosofía, explicaron durante el acto, es clara: estar lo más cerca posible de la acción. Ya sea a través de expertos que han vivido Mundiales sobre el césped o mediante creadores capaces de trasladar el ambiente de cada afición, DAZN quiere convertir la cobertura de 2026 en una experiencia inmersiva para el espectador.

El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento realizado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la víspera del partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026 que el jueves disputa contra la de Irak de A Coruña. / ZIPI ARAGON / EFE

Con 104 partidos por delante y un equipo repleto de voces reconocidas del panorama futbolístico, la plataforma afronta el desafío con una idea muy clara: contar el Mundial desde dentro, acercando cada historia, cada emoción y cada protagonista a los aficionados de todo el mundo.