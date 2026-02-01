Peligra el Mundial para Mikel Merino

Mikel Merino pasará por el quirófano por una lesión en el pie por la que peligra el resto de la temporada y, por consiguiente, el Mundial 2026 con la selección española. El centrocampista se lesionó la semana pasada en la derrota contra el Manchester United y no estuvo entre semana contra el Kairat Almaty ni este sábado en la victoria contra el Leeds United.

En un comunicado, el Arsenal confirmó que el vasco se va a someter a una operación y que estará fuera de los terrenos de juegos durante un "periodo extenso". El problema es en un hueso del pie derecho. El objetivo del Arsenal es que Merino esté de vuelta a los entrenamientos antes de que acabe la temporada.

"Todo el mundo apoya a Mikel para asegurarse de que está de vuelta lo antes posible", añadió el club en dicho comunicado. Motivo por el cual el club 'gunner' podría acabar acudiendo al mercado de fichajes con menos de 24 horas de margen para que este eche el cierre definitivo hasta el verano. Último día movido en las oficinas del Emirates Stadium.

Una baja muy sensible para el actual líder de la Premier League con 53 puntos, seis más que el Manchester City, segundo clasificado, con 46. Además, el Arsenal también cerró la Fase liga de la Champions League en lo más alto de la tabla con un pleno a ocho en victorias y 24 unidades en su casillero, por delante de Bayern, Liverpool, Tottenham y Barça, entre otros.

Tiembla la 'roja'

Un contratiempo muy importante para el seleccionador español Luis de la Fuente, quien podría no contar con Merino para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. En el plano más inmediato, el pamplonés se ausentará durante la venta de partidos internacionales del mes de marzo, entre los que se incluye la tan esperada Finalíssima contra Argentina.

Mikel Merino se había convertido en un indiscutible en las convocatorias de la 'roja' formando parte de las últimas siete. La última vez que se ausentó de la selección española fue en septiembre de 2024 a causa de una lesión en el hombro. Antes, fue uno de los héroes de la Eurocopa, anotando el gol en el último suspiro de la prórroga contra Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa, que acabaría alzando la 'roja' tras superar a Inglaterra por 2-1 en la final.

Recordemos, además, que no formó parte de los 26 futbolistas convocados por Luis Enrique para el Mundial de Qatar 2022, en el que la selección española cayó frente a Marruecos en la tanda de penaltis de los octavos de final. Así pues, Merino, que debutó con la absoluta en septiembre de 2020, podría ver como se le vuelve a escapar la oportunidad de participar en una cita mundialista a pocos meses de cumplir 30 años.