Peligra una de las 'bombas' de De la Fuente

La nacionalización de Le Normand parece difícil que llegue a tiempo antes de la lista de España del viernes El seleccionador contaba con el francés, que quizá tenga que esperar a debutar en la Final Four de la Nations League

Luis de la Fuente, seleccionador español, prepara varias sorpresas para su primera lista de convocados que facilitará este viernes en Las Rozas. España juega ante Noruega y Escocia en los partidos de clasificación para la Eurocopa del 2024 y el técnico cambiará la fisonomía del equipo respecto al Mundial del 2022.

Una de las novedades que prensaba incluir era Robin Le Normand. El jugador se ha decantado finalmente por la selección española en lugar de la francesa y están en trámite las gestiones para lograr una nacionalización exprés, similar a la que se llevó a cabo con Aymeric Laporte.

Sin embargo, la burocracia no está avanzando al ritmo esperado y es probable que Le Normand no sea todavía español antes del viernes. El visto bueno definitivo debe darlo el Consejo de Ministros y el caso no está en principio en la agenda de los próximos días.

Su debut puede demorarse hasta junio cuando España debuta la 'Final Four' de la UEFA Nations League en los Países Bajos. Italia será el rival en las semifinales, con Países Bajos y Croacia en el otro lado del cuadro.

Un nuevo eje central

La línea defensiva es la que puede sufrir más novedades. Rodri y Laporte fueron la pareja del Mundial, pero el primero volverá al pivote, como anunció De la Fuente, mientras que el central ha perdido la titularidad en el Manchester City. Eric Garcia, otro habitual, no juega con el Barça, y solo Pau Torres podría sobrevivir de Qatar, más la opción de Hugo Guillamón si vuelve a retrasar su posición.

Iñigo Martínez y Gavi pueden compartir selección en breve | AFP

Por tanto, se espera la llegada de nuevos centrales como David García (Osasuna), la vuelta de Iñigo Martínez (Athletic) y suenan otros nombres como Vivian (Athletic) o Unai Núñez (Celta).

Una defensa en la que no estará Sergio Ramos después de que el seleccionador le llamara para comunicarle que no iba a contar con sus servicios y el jugador hizo público el final a su etapa en la Roja.