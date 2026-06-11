Pedro Porro: "Gordon es versátil, rápido y tiene mucho gol"

Pedro Porro, internacional español, atendió a los medios en la Baylor School de Chattanooga, donde habló de la selección y de la actualidad del fútbol. Uno de los nombres que salió fue el de Anthony Gordon, fichaje del FC Barcelona, y que ha sido rival suyo en la Premier con el Tottenham enfrentándose al Newcastle.

El futbolista de los 'spurs' indicó que "Gordon, es un jugador muy rápido, versátil, con mucho gol, a nosotros nos ha marcado un par o 3 de goles. Es muy competitivo, es muy buen jugador, le deseo lo mejor y ojalá que marque muchos goles en el Barça".

Pedro Porro, en el inicio de la concentración de la selección española / Alberto Boal / EFE

A nivel personal dijo encontrarse "muy bien, sé que tengo un compañero muy bueno como Marcos (Llorente), la confianza está en el míster, cualquiera lo dará todo por el país".

Porro se acuerda ahora de "mi familia, que se lo merece todo, me fui muy pequeño de casa, para ellos verme aquí es una ilusión grandísima, y que nada mejor que darles esta alegría".

El lateral insistió en que "siempre sueñas con jugar en una competición como esta para tu país, tenemos al país detrás nuestro, estamos todos enchufados al cien por cien y queremos darles una alegría". El día de su debut tiene claro que "pensaré en mi abuelo, mi mujer, mis hijos, que son los que estaban conmigo cuando no era nada".

"Lamine es nuestro jugador más importante"

De Lamine Yamal y Nico Williams indicó que "están bien, recuperándose al cien por cien, que es lo que interesa, el tema de los isquios yo lo sufrí esta temporada y tres semanas parado, son cosas que pasan en el fútbol, pero lo más importante es que ya están con el grupo".

Pedro Porro y Lamine celebran un gol de España / RONALD WITTEK / EFE

En cuanto a Lamine Yamal insistió en que "cuando tienes un jugador como Lamine es un privilegio, es nuestro jugador más importante y debemos adaptarnos a él"

Interés del Manchester City

Volviendo a Pedro Porro, su trayectoria con su equipo y la selección le ha llevado a estar en la agenda de clubs aún más grandes que el Tottenham, aunque el carrilero tiene claro que "todo esto gestionará después del Mundial, ahora estoy centrado en mi equipo, que es la selección, tengo contrato y estoy tranquilo con mi club, a mi agente no le cogeré el teléfono", concluyó bromeando.

Pêdro Porro, en un partido del Tottenham ante el Atlético de Madrid / Juanjo Martín / EFE

El Totenham ha titubeado con el descenso y recordó que "el tramo final de temporada fue muy duro vino Roberto (De Zerbi) nos hizo quedarnos en la Premier League, el año pasado ganamos la Europa League, pero en la Premier pasó más de lo mismo. Hemos tenido 10-15 lesiones, pero no lo utilizaré de excusa, el fútbol es muy complicado".

Preguntado de nuevo sobre una posible oferta del Manchester City apuntó que "no sé nada del City. Estoy centrado en el Mundial". Su lema en esta Copa del Mundo es el "trabajo y humildad, aunque te ponen de favorito, trabajamos igual, son 30-31 partidos sin perder y esto es una muy buena cifra que indica lo que estamos haciendo".