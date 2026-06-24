Pedri, en riesgo para los dieciseisavos

Pedri está en serio peligro para disputar los dieciseisavos de final del Mundial. El futbolista canario está apercibido, por lo que si ve una tarjeta amarilla en el partido contra Uruguay en Guadalajara, no podrá jugar el primer duelo de las eliminatorias, que puede medir a España contra Argentina.

El centrocampista del Barça ya corrió ese riesgo en la segunda jornada contra Arabia Saudí, aunque apenas estuvo exigido como consecuencia del nulo atrevimiento ofensivo de los 'Halcones Verdes'. Luis de la Fuente, para minimizar riesgos, lo sustituyó en el minuto 70 por Fabián Ruíz con el 4-0 en el marcador.

Pedri volvió a rendir a su mejor nivel contra el combinado saudí, después de un estreno decepcionante contra Cabo Verde. El jugador de 23 años retrasó su posición en el terreno de juego hasta la base de la jugada, donde actúa con asiduidad en el Barça de Flick. En esa demarcación, se vio a un Pedri más suelto, con mayor trascendencia en el juego de la 'Roja'.

Nueva normativa en este Mundial

Todo lo contrario que en el choque contra los 'Tiburones Azules', en el que el canario participó en la mediapunta, sin poder ver el fútbol de cara. En ese fatídico encuentro, vio la única cartulina de la Selección en todo el torneo hasta ahora, cuando en los compases finales agarró a un adversario para frenar un ataque prometedor.

Por ello, si ve una amarilla en el encuentro entre España y Uruguay, que define el liderato del grupo, se perderá los dieciseisavos de final. En cambio, si logra salir indemne contra la 'Celeste', empezaría la primera ronda de eliminatorias sin tarjetas acumuladas, pues se pasa limpio a los dieciseisavos. Además, como el Mundial cuenta con una ronda más al haber 48 selecciones, se vuelven a eliminar las cartulinas acumuladas tras la ronda de cuartos de final.