Con 'Pedri Potter' todo es más fácil

España logró una cómoda victoria ante Perú en el que era el último ensayo antes de que dé comienzo el ansiado Mundial. Una cita que sirvió para engrasar la maquinaria, acabar de ajustar los últimos retoques y darle minutos a los jugadores para que acaben de complementarse. No es casualidad que Luis de la Fuente decidiera apostar por un once tremendamente titular.

Un once en el que no podía faltar la amplia presencia de jugadores del FC Barcelona, que volvieron a ser decisivos para darle la victoria al combinado español. De todos los convocados azulgranas, tan solo Joan Garcia se quedó sin disputar un solo minuto. El resto tuvieron protagonismo, aunque Pedri se llevó los focos de nuevo en la hora de partido que disputó.

Como Pedro por su casa

El centrocampista de Tegueste se movió, como suele ser habitual, por donde le dio la gana, sabedor de que tenía a Fabián y Rodri para cubrirle las espaldas. Bajó a la base de la jugada, combinó e incluso se puso el traje de goleador para abrir brecha en el triunfo de la Roja tras la medida asistencia de Ferran Torres. Ya no es noticia, pero volvió a perder muy pocos balones. El '20' pudo asistir a Oyarzabal, pero el capitán de la Real no anduvo fino en su remate final.

Pedri marcó porque el de Foios le puso el tanto en bandeja. Otro gran partido del 'Tiburón', que actuó tanto en la banda como en el centro del ataque. En el primer tiempo, con Oyarzabal de '9', Ferran Torres fue el encargado de abrir el campo en el sector diestro. Estuvo especialmente desequilibrante, muy rápido con espacios y haciendo una buena dupla con Marcos Llorente, con el que apunta a compartir carril ante Cabo Verde.

Oyarzabal volvió a marcar ante Perú / SeFutbol

Tuvo el 0-3 con un disparo cruzado que se marchó por poco y también pudo anotar el 1-4 tras asistencia de Gavi, pero no llegó a un pase de la muerte clamoroso. Luis de la Fuente lo sustituyó cuando ya estaba jugando de '9' y con el brazalete de capitán en el brazo.

Asistencia de Cubarsí

El otro destacado en el encuentro fue Cubarsí, que dio la asistencia del tanto de Oyarzabal que abría el camino de la victoria. El de L'Estanyol filtró un pase medido a la espalda de la medular de Perú que recibió el de la Real y no se lo pensó con un trallazo imparable desde la frontal.

Cubarsí, también protagonista ante Perú / EFE

Inició el duelo junto a Laporte en el eje de la zaga y luego lo compartió con Eric, que entró en el segundo tiempo junto a Dani Olmo y Gavi, que también salieron tras la reanudación. Ambos estuvieron muy activos y apuntan a ser importantes también en un Mundial que está a punto de arrancar.