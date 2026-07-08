El Pedri más observador: de las trenzas de Cucurella a la bolsa de Lamine

No era fácil para Pedri González adivinar el challenge propuesto por SPORT. A través de distintas imágenes de partes o complementos de sus compañeros debía acertar de quién se trataba. El tinerfeño casi logra el pleno demostrando ser una persona que se queda con los pequeños detalles. Como en el campo, cuando marca las diferencias, con su exquisita visión de juego.

La primera pregunta no fue fácil. Cucurella se hizo trenzas en una corta época de su vida, Pedri las vio y las reconoció en seguida. Mucho más le costó saber de quién se trataba un tatuaje en el brazo. No quería fallar ni una. Estuvo dándole vueltas hasta que no le quedó otra que rendirse: era Grimaldo.

Mucho más difícil era saber quien era el portador de una bolsa grande, colgada de su brazo. Por la vestimenta reconoció que era un uniforme oficial del FC Barcelona. Se la jugó, dijo Lamine Yamal...¡Y bingo! Otro acierto para el de Tegueste.

Una celebración fue otra piedra de toque complicada. Debía saber que compañero se ponía las manos cerca de la frente y gesticulaba con ellas. Fue durante la Eurocopa del 2024. En un principio dijo Iñigo Martínez, quien también la hacía en el Barça, pero la de la selección no le vino a la cabeza. "¡Es verdad, es Nico Williams, perdón Nico!", dijo con simpatía.

A partir de aquí ya fueron todos aciertos. Su propio corte de pelo. "Es soy yo", respondió. La mirada de Unai Simón, la sonrisa de "Maquitos" Llorente y otro peinado, en este caso, de Pedro Porro.

Pedri demostró tener muy buena vista y percepción de sus propios compañeros. Se notó que le gustaba hablar de ellos, de bromear. Y es que en la caseta son una auténtica piña y Pedri, a sus 23 años, ya es un referente.

El de 'cerebro' de España está disputando su segundo Mundial y quiere sacarse esa espina de Qatar 2022 cuando el equipo cayó eliminado en la tanda de penaltis frente a Marruecos. Pedri fue de los mejores de España, al igual que en la Eurocopa del 2021 o la conquista en 2024, pero quiere más. Quiere levantar el trofeo más preciado a nivel de selecciones como es un Mundial.

Tiene madera de líder y le gusta asumir la responsabilidad en el centro del campo, así como ayudar a que el ambiente sea lo más agradable posible con el equipo. Se percibió con sus respuestas y con la simpatía que respondió al test de SPORT.