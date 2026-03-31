Pedri: "Todo el mundo tiene ganas de Mundial, pero ahora toca centrarse en el club"

No fue el partido soñado para España y los jugadores fueron los primeros en admitirlo. La selección de Luis de la Fuente sufrió para mostrar su mejor cara ante Egipto, especialmente en una primera parte muy lenta.

Entre los futbolistas que salieron al descanso para cambiarle la cara al equipo estuvo Pedri, que no ocultó su descontento con el resultado: "Nos queda un sabor amargo. Queríamos llevarnos la victoria y no ha podido ser. Son un equipo que intenta jugar y sin balón se meten muy atrás. Lo importante es que supimos cambiar cosas en el descanso".

Además, el centrocampista del Barça explicó las principales indicaciones de Luis de la Fuente tras la primera parte. "Nos dijo que teníamos que darle mucho más ritmo a la pelota. En la primera no pudimos dar tanto ritmo a la circulación", explicó el futbolista.

Pedri, en un momento del partido / Valentí Enrich / SPO

Entre las claves del partido estuvo la revolución en el once de España, en el que solo repitió Lamine Yamal respecto al último encuentro. "Influye. Todos los que estamos aquí estamos preparados para jugar, pero hay gente que no se conoce, que es su primera convocatoria y es complicado hacer lo que hicimos el otro día. Todas las selecciones son difíciles", afirmó Pedri al respecto.

"Todo el mundo tiene ganas de que llegue ya el Mundial, ojalá fuese ahora. Ahora toca centrarse en el club, que cada uno tenga los mayores éxitos posibles", concluyó el canario, que ahora afronta un final de temporada trepidante como uno de los grandes líderes del Barça de Hansi Flick.

El próximo reto para Pedri llegará este mismo fin de semana, con el encuentro liguero ante el Atlético de Madrid, justo antes de afrontar la eliminatoria de cuartos de final, también frente a los del 'Cholo' Simeone.

Grimaldo: "Ha sido una ocasión muy clara, era la distancia perfecta"

Tras el partido, Alejandro Grimaldo compartió el análisis de su compañero de selección: "Nos ha costado un poquito en la primera parte. Estábamos un poco atascados, ellos corrían para todos lados y se han desgastado. En la segunda hemos encontrado ese ritmo de balón y esas ocasiones. Una pena no haber materializado alguna".

El lateral tuvo la opción de darle el triunfo a España con un lanzamiento de falta que no entró por centímetros: "Ha sido una ocasión muy clara para mí, era la distancia perfecta. He golpeado bien, pero no lo suficiente. Una pena. A pesar de ser un amistoso, habíamos venido aquí a ganar".

"Es un placer estar aquí cada día, con los mejores jugadores del mundo, aprender... El ambiente es increíble. A pensar en el Mundial y hacer un gran papel allí. Tenemos muchas posibilidades", sentenció el futbolista del Bayer Leverkusen.