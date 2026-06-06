Pedri tiene la llave del Mundial

Pedri está llamado a ser uno de los nombres propios de este Mundial. Será el segundo campeonato del mundo para el centrocampista del FC Barcelona, pese a tener solo 23 años. En el primero, con 19 y Luis Enrique al mando, ya fue indiscutible. Luego, llegaron las malditas lesiones y una Eurocopa, la conquistada en 2024, algo agridulce, pues se perdió la semifinal y la gran final por una distensión en la rodilla. Más maduro, más completo, también desde el punto de vista defensivo, y después de haber firmado una gran temporada con el FC Barcelona, Pedri es la pieza angular de la España de Luis de la Fuente camino de la segunda estrella.

La Selección se concentra en Las Rozas preparada para el Mundial / RFEF

Mimado para llegar a tope

El seleccionador español está mimando al máximo a Pedri para que el de Tegueste siga marcando las diferencias. No fue convocado para el amistoso frente a Irak en La Coruña (1-1) y jugó 45 minutos en cada uno de los partidos de preparación frente a Serbia y Egipto. La anterior ventana internacional, la del mes de marzo, se la perdió por un desgarro muscular. La Roja ya se había clasificado, en parte, gracias al doblete del azulgrana en el decisivo y apabullante 0-6 en Turquía.

Pedri acude a Estados Unidos después de ser clave en la consecución de LaLiga con el Barça, además de la Supercopa de España. Es tan indiscutible para Hansi Flick en el conjunto blaugrana como para Luis de la Fuente en la selección española. El técnico alemán le ha mantenido en el doble pivote toda la campaña, un poco más avanzado que el mediocentro defensivo, ya fuera Eric Garcia, Marc Bernal o Frenkie de Jong. Con España, el técnico riojano también le ha acabado acercando a la base. A punta a estar muy cerca de Rodri para llevar la batuta del juego en un centro del campo que completaría, en el otro interior, un Fabián Ruiz que en la final de la Champions League conquistada por su equipo, el París Saint-Germain, evidenció haber regresado de una lesión en plena forma.

Pedri, concentrado con la selección española para el Mundial / SERGIO PEREZ / EFE

A Pedri ya le contemplan 40 partidos como internacional absoluto con España. Ha marcado 5 goles y ha repartido 4 asistencias. Debutó un 25 de marzo de 2021 contra Grecia (1-1) en el Nuevo Los Cármenes de Granada bajo la dirección técnica de Luis Enrique y tras sustituir en el minuto 65 a Sergio Canales. Para celebrar su primer gol, tuvo que esperar al 8 de junio de 2024, pero lo hizo por partida doble. Fue ante Irlanda del Norte en Son Moix (5-1).

De Iniesta a Pedri

Parece que Pedri lleve jugando muchos más, pero sigue siendo muy joven. A sus 23 años, el tinerfeño se encuentra en un estado de madurez y de responsabilidad. Sabe que está llamado a grandes cosas en este Mundial. Y llega en forma, que es lo más importante.

Cuando Pedri se pone la roja de la selección española es irremediable pensar en Andrés Iniesta. También pasa con la azulgrana del Barça. Por su estilo de juego, aunque con lógicas diferencias y la magia que desprenden con un balón en los pies. El de Fuentealbilla estuvo marcado por el destino cuando ese disparo suyo con todo se coló en la portería del neerlandés Maarten Stekelenburg para coser en el pecho la primera estrella de la historia.

Una marca internacional de ropa y material deportivo los ha vuelto a juntar para un anuncio en la playa del Garraf en un claro guiño al pasado y a la esperanza de colgarse la segunda estrella dieciséis años después. Pedri es quien tiene la llave para volver a soñar.