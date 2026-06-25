Pedri y Lamine lideran la apuesta continuista de Luis De la Fuente

César Luis Menotti solía resumir los secretos del fútbol en dos conceptos y tres palabras: Orden y aventura. Tan fácil y a la vez tan complicado.Tocar las teclas suficientes para que estos dos conceptos mezclen de maravilla en un equipo equilibrado es la labor de un entrenador.

Luis De la Fuente no es ajeno a esta idea y está decidido a dar continuidad a la línea mostrada por su equipo en la segunda jornada de la fase de grupos.

Sin más contratiempos que la baja por lesión de Víctor Muñoz, el combinado español se ejercitó por última vez antes del partido contra Uruguay (2:00 h) en el Sports Arena de Zapopan a 20 km de Guadalajara.

ZAPOPAN (MÉXICO), 25/06/2026.- Minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela, durante el entrenamiento de la selección española de fútbol que se celebra este jueves en el Sports Arena, en Zapopan, previo al último partido de la fase de grupos que disputarán ante Uruguay. EFE/Alex Cruz / Alex Cruz / EFE

Antes de ponerse en marcha los internacionales se solidarizaron con las víctimas de los terremotos de Venezuela con un emotivo minuto de silencio.

La selección española del debut contra Cabo Verde no encontró ni un orden táctico coherente ni un tono aventurero necesario para romper el muro defensivo del conjunto africano.

Ante Arabia Saudí, los cuatro cambios realizados por De la Fuente más una mentalidad diferente fue suficiente para que La Roja exhibiera grandes dosis de coherencia táctica y un alto grado de juego divertido y dinámico.

El jugador de la selección española que mejor representa el concepto de orden es Pedri mientras que la sublimación de la idea de aventura recae en la figura de Lamine. Con Pedri jugando cerca de Rodri el centro del campo de España carbura con más orden, rigor y criterio.

Fabián Ruiz es un excelente centrocampista que es titular con el bicampeón de Europa pero la combinación Rodri, Pedri y Olmo funciona como un reloj. El seleccionador riojano difícilmente tocará ante Uruguay este triángulo exitoso. Las dosis de magia y el espíritu aventurero de Lamine Yamal otorgan a España un aura muy diferente.

ZAPOPAN (MÉXICO), 25/06/2026.- Jugadores de la selección española de fútbol durante el entrenamiento que se celebra este jueves en el Sports Arena, en Zapopan, previo al último partido de la fase de grupos que disputarán ante Uruguay. EFE/Alex Cruz / Alex Cruz / EFE

Si contra Cabo Verde el ataque español fue plano y previsible, los saudís sufrieron un ataque alegre y de gran talento liderado por Lamine. El genio de Rocafonda cambió el paso del equipo y con su presencia mejoró de manera sensible un excelente Oyarzánal. Al lado del delantero centro vasco encajó como un guante el fino Álex Baena, futbolista tan irregular como talentoso.

La línea defensiva ha tenido muy poca exigencia en los dos primeros partidos con un solo cambio. Si Llorente estuvo discreto en el debut, Porro rindió de manera notable ante Arabia.

Todo hace pensar que De la Fuente insistirá con el lateral del Tottenham aunque nunca hay que descartar que el polivalente jugador colchonero sea una alternativa válida para frenar el empuje de los charrúas.

Ganar o empatar contra Uruguay aseguraría la primera plaza del grupo y posibilitaría unos cruces en teoría más asequibles. Los charrúas serán más fieros que los saudís y caboverdianos y es por ello que La roja debe mantener y mejorar sus dosis de orden y tono aventurero.

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