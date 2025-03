Pedri: "No hubiese sido posible sin Unai"

La victoria de España ante los Países Bajos tuvo dos grandes nombres propios en la tanda de penaltis: Pedri y Unai Simón. El canario marcó el gol de la victoria tras la gran parada del guardameta a Donny Malen en el penalti anterior, dos acciones decisivas para determinar el pase a la Final Four de la Nations League.

"Es bonito. Vestir esta camiseta ya lo es, pero marcar un gol así más. No hubiese sido posible sin Unai. Estamos muy contentos con el pase", explicó Pedri tras el encuentro en los micrófonos de La 1.

El azulgrana no fue titular, pero entró en la segunda parte para dar tranquilidad a la selección y la fortuna le dio la oportunidad para cerrar la tanda. El centrocampista se mostró muy contento y dio importancia a la victoria ante un rival muy complicado: "Son una muy buena selección, querían tener el balón y siempre que marcábamos nos empataban, pero bueno, al final hemos pasado y la gente está muy enganchada tras la Eurocopa a esta selección. Estamos muy contentos, nos da igual quien venga, somos España y vamos a por todas".

"Hemos tenido muy buenos lanzadores"

El otro gran nombre fue el de Unai Simón. El guardameta fue clave, como explicó Pedri, deteniendo un penalti en la tanda y múltiples tiros peligrosos durante el partido.

"¿La fiesta en el vestuario? Tranquila. Es normal después de un partido contra un rival como el que teníamos enfrente. Sabemos que nos medimos con grandes selecciones", dijo el vasco.

El portero es un especialista en las penas máximas y así explicó como se prepara estas instancias: "Estudiamos a los rivales. Sabíamos que Van Dijk le pegaba alto a ese lado. Me ha dado rabia que cuando lo adivino no lo pare. El de Simons me ha dado rabia. El segundo iba a media altura y hay que reaccionar en pocos segundos. Empezar tirando como segundo tiene más lastre. Hemos tenido muy buenos lanzadores".

"Los penaltis se sufren más en el banquillo que en el campo"

Otro especialista que tiene 'la Roja' es Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad marcó dos tantos en el encuentro, pero fue substituido y no pudo estar en los momentos decisivos.

"Se sufre mucho más en el banquillo que cuando tiras los penaltis. Los porteros lo tienen muy estudiado, pero confiaba en que Unai iba a parar", afirmó el bi goleador de la noche.

Además, el txuri-urdin quiso dar importancia a la victoria ante una selección potente como la neerlandesa: "Estamos de celebración. Hay que darle valor. Ellos son un gran equipo y no nos han puesto las cosas fáciles. Hay que darle mérito pasar, ha sido costoso, pero lo importante era pasar. Todos sumamos y cada uno sabemos que tendremos nuestro momento. Ahora a disfrutar".