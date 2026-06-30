Pedri: "Me encantaría jugar la final del Mundial contra Messi"

Si alguien tiene claro que Pedri no ha completado una fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a su mejor nivel es el propio Pedri. Se conoce a sí mismo como nadie y es plenamente consciente de que tanto él como la selección española tienen mucho margen de mejora. "Ahora me encuentro un poco mejor y a partir de ahora irá a mejor. Los primeros partidos del Mundial siempre cuestan. Nosotros seguimos con la misma mentalidad de intentar llegar a la final. Ahora no hay margen de error y tenemos que mejorar para ganar los partidos", declaró en una entrevista con la 'Agencia EFE'.

El centrocampista del FC Barcelona se pronunció sobre el gran debate que ha rodeado a su figura desde antes de que empezara el Mundial. ¿Debe jugar al lado del pivote o más avanzado, en la mediapunta? Él lo tiene muy claro: "Me siento más cómodo cuando juego en esa posición más retrasada en el campo. Decide Luis [De la Fuente] y si me toca jugar más arriba lo haré lo mejor posible, pero donde me siento más cómodo es atrás". Claro y conciso. "Nos encontramos bloques bajos y ver el fútbol de cara te hace estar mejor, tocas más balón. Estás más en contacto con el juego del equipo", justificó.

El canario quiere ocupar el mismo perfil que en el Barça. Y, si es posible, al lado de un Rodri al que se ha criticado mucho en las últimas semanas. "Ninguno aquí tiene un Balón de Oro como él, así que está claro que se lo ha ganado. Va a seguir mejorando. No veo tan mal los partidos que hace como dice la gente fuera, pero son cosas que pasan. A veces te llegan cosas y parece que perdimos los tres partidos porque dicen que nadie está bien, que nadie encontró su nivel… pero sabemos que tenemos que mejorar y vamos a hacerlo", opinó Pedri.

La final soñada y las críticas a Ferran Torres

Pedri no pudo esconder, al ser preguntado por un rival al que le gustaría enfrentarse en una hipotética final del Mundial, que le "encantaría" verse las caras con la Argentina de Leo Messi. "Sobre todo porque indicaría que llegamos a la final los dos. Sería una buena noticia, me encantaría. Ahí desearía que la perdiese, pero sería una final muy bonita para mí", explicó.

Pedri y Leo Messi, durante su etapa compartida en el FC Barcelona / Valentí Enrich

Uno de los pilares de la 'albiceleste', aunque esté 'tocado' físicamente, es Julián Álvarez. El tinerfeño tiró balones fuera sobre la posible llegada de la 'araña' al Spotify Camp Nou: "Jugar en el Barça es complicado porque siempre tienes que buscar un jugador de fútbol de toque, pero en un delantero si hace goles y es referencia… Te pueden servir muchos delanteros. En el Barça siempre se pide que tenga buen pie y que sepa jugar, pero hay delanteros que han marcado muchos goles y lo increíble de ellos no eran los pies y sí rematar balones".

El canario también defendió a delantero, su amigo Ferran Torres. El 'tiburón' está en el ojo del huracán nuevamente, pero él avisó que lo ve "bien, tranquilo" y se mostró "seguro de que, si sigue haciendo lo mismo, le van a entrar y nos va a dar muchas alegrías". "El otro día le dije que lo importante es tener ocasiones. Cuando las creas, aunque sea por pesado, el balón va a entrar", agregó.

Vitinha, un referente

A nivel personal, Pedri quiere mejorar "en el control del juego, en llegar al área... en todo", pero especialmente de cara a la portería rival: "Hay veces que digo: '¿Por qué no he chutado?'. Intento ver mis partidos repetidos para mejorar". Mientras lo hace, corre. Porque "mi padre me dice una cosa desde que soy pequeñito: 'Si no te salen las coses, corre'. Y eso intento hacer. Correr con cabeza, claro. Trabajar para el equipo".

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Además de sus actuaciones, el futbolista culé también intenta "ver partidos del Mundial, de la Liga, de la Premier" y se fija, entre otros, en un jugador como Vitinha porque "entiende muy bien el juego, pierde muy pocas pelotas y, aunque no lo parezca, está todo el día corriendo, no para de moverse".