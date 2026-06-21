Pedri y Dani Olmo pueden jugar juntos

Cuando Pedri es Pedri, es bastante improbable, por no decir imposible, que el equipo en el que juega juegue mal. Fue el caso de España, que naufragó ante Cabo Verde y brilló ante Arabia Saudí. Obviamente, el problema no fue, en ningún caso y en ninguno de los dos encuentros, la participación del tinerfeño, que fue titular en ambos y jugó bien en ambos. Otra cosa es lo que ocurra a su alrededor porque Pedri es de esos jugadores que raramente juega mal.

Pedri volvió a sonreír con la selección española / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

De la Fuente lo sabe y volvió a colocarlo sobre el césped. Esta vez con alguna modificación. Rodri estuvo siempre ahí, pendiente de liberar al blaugrana, que encontró en la mediapunta y en las bandas de ataque compañeros con los que poder asociarse para exprimir su talento. En el debut con empate tuvo a Fabián Ruiz por detrás de Oyarzábal, pero no se encontró nunca cómodo. Tampoco con Ferran Torres ejerciendo de extremo por la derecha ni con Gavi por la izquierda. Los conoce a la perfección, pero está acostumbrado a encontrárselos en otras zonas.

Oyarzabal, junto a Dani Olmo y Lamine / Lavandeira Jr / EFE

Fue, en cambio, con Dani Olmo, Lamine y Baena por bandas cuando empezó a fluir, desparramando su mejor fútbol, incluso sientiéndose comprimido por los pocos espacios que ofrecían los árabes, aunque con la absoluta certeza de que en esta segunda jornada de la fase de grupos no había nada que temer porque el dominio era del combinado estatal. Sobre todo, también, porque Dani Olmo, como él, se sentía muy cómodo. Y no existe en el mundo equipo con ambos futbolistas que interprete mal lo que se les pide.

Pedri es imprescindible para la selección española / Alex Cruz / EFE

Pedri fue el Pedri del Barça, mientras Olmo ejercía de Olmo. La realidad es que el de Tegueste jugó un enorme encuentro ante un rival que, por supuesto, no está entre las grandes selecciones del Mundial, aunque sí se trata de un equipo físico que plantea problemas. No fue el caso. Dani Olmo, con quien Pedri nunca había jugado nunca de inicio con De la Fuente en la selección española, solo habián acumulado 49 minutos juntos. Una auténtica rareza, un sinsentido que, si hay que atenerse a lo visto ante los árabes, no se repetirá.

Arabia se mostró como un conjunto muy pegajoso frente a Uruguay / Alberto Estevez / EFE

Más bien todo lo contrario. El próximo partido es ante Uruguay y el rendimiento que dio Dani Olmo acompañado de Pedri permite a España ser optimista de cara a lo que tiene que venir. Las selecciones campeonas suelen ir creciendo a lo largo de un torneo tan largo, sobre todo en esta edición con 104 partidos y 48 países, por lo que De la Fuente ha cogido nota de lo que ocurrió en este último encuentro y ya es consciente de que los buenos deben jugar juntos.