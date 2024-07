Pedri, a sus compañeros: "¡Que me hagan campeón de Europa!"

Las lesiones están cebándose cruelmente en Pedri. El centrocampista canario del FC Barcelona encadena casi una detrás de otra, circunstancia que lo priva de desplegar el gran talento que tiene, ya sea en la defensa de la camiseta azulgrana como en la de la selección española. La última la sufrió contra Alemania el pasado 5 de julio, cuando una temeraria acción de Kroos lo dejó KO: esguince lateral interno en la rodilla izquierda de grado dos. Lo tendrá complicado para empezar la temporada...

Pese al revés, Pedri es de los que afronta el presente con optimismo y animará a sus compañeros desde la grada en la final de la Eurocopa de Alemania 2024 este domingo contra Inglaterra en Berlín. En una entrevista concedida a los medios de la RFEF, el barcelonista pidió a sus compañeros que lo hagan "campeón de Europa".

"Estoy seguro de que van a darlo todo. ¡Que me hagan campeón de Europa!", dijo Pedri, para reconocer que desde la grada se sufre mucho: "Es diferente porque en los entrenamientos no estás, pero intentas ayudarlos, animarlos en lo que puedas, dar consejos… Se sufre muchísimo, el último partido estaba con Carvajal y con Le Normand y sientes impotencia de no poder hacer nada para ayudar a tus compañeros".

Sobre la lesión, Pedri no quiso darle muchas vueltas porque "es verdad que son cosas del fútbol, muchas veces te pasan esas lesiones, esos percances", para agregar que "fue una jugada rápida, cuando caigo al suelo ya siento que va mal, que algo en la rodilla lo noto diferente. Un palo, pero son cosas que pasan".

El jugador del Barça recordó que "venía de una temporada complicada para mí, había tenido muchas lesiones, no he tenido esa continuidad que me gustaría, a un futbolista es lo que más le gusta, tener esa continuidad. Cuando pasan estos percances, te replanteas muchas cosas", confesó el centrocampista internacional, que no estaba con España desde el Mundial de Qatar.

Pedri rememora que "cuando me pasó me quería quedar en el banquillo, pero me dijeron que entrase para verme, para ver qué tal estaba y para hacerme algunas pruebas con el doctor". Sin embargo, "en lo que estaba pensando era en salir a animar a los compañeros, estaba seguro de que Dani Olmo lo iba a hacer de 10, que el equipo lo iba a dar todo y que íbamos a pasar de ronda, seguro".

Los compañeros de Pedri se interesan por su estado en el cuartel general de la selección española / Sefútbol

La recuperación

Pedri solo piensa ya en el momento de volver y ayudar al Barça. Los mensajes de ánimo que recibe diariamente le ayudan a mantener el optimismo y las buenas sensaciones: "Al principio no te gusta mucho que te estén preguntando todo el día, pero lo piensas en frío y es gente que se preocupa por ti, por cómo estás… Hay muchos mensajes que llegan desde España, de tu familia, que siempre está ahí… Son mensajes que te dan fuerza para recuperarte y dar lo mejor de ti".

Para Pedri, una de las claves del éxito de la selección es la unión que hay entre todos los estamentos que forman el equipo: "Todos se preocupan, me preguntan cómo va la recuperación. Es muy bonito, aquí dentro somos una familia y es lo que nos ha llevado a estar en la final. Y esa final nos merecemos ganarla por la familia que somos".