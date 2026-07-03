Pedri aterriza en el Mundial

La selección española se impuso con comodidad a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial (3-0), en un partido donde los chicos de Luis de la Fuente dieron un paso adelante tras una fase de grupos por debajo de las expectativas. Oyarzabal, Baena, Lamine... todos crecieron, aunque la fluidez en el juego de España no se puede explicar sin la mejoría de Pedri.

El futbolista del Barça cuajó su mejor partido en el Mundial, después de un inicio dubitativo, especialmente contra Cabo Verde, partido en el que actuó en la mediapunta, alejado de la base de la jugada. Aunque frente a Arabia Saudí creció, sobre todo en el primer acto, su participación ante Uruguay volvió a dejar dudas, ya en una demarcación más acorde a sus características.

Pedri se desquita de un jugador austríaco / EFE

Durante los primeros minutos ante los austríacos, Rangnick colocó a un defensa sobre Pedri para que le hiciera un marcaje individual, similar al empleado por la selección charrúa en la tercera jornada. Sin embargo, con el paso del encuentro, el canario se desquitó de su marca y fluyó sobre el terreno de juego, regalando sus mejores tramos de fútbol en lo que llevamos de Copa del Mundo.

El jugador de 23 años, que fue sustituido en el minuto 89 por Fabián Ruíz con el 3-0 ya en el marcador, solo erró ocho de los 73 pases que intentó, un 89% de acierto. Además, 48 de ellos fueron en campo rival, lo que incrementa la dificultad de sus acciones. No obstante, también se puso el mono de trabajo para bregar en defensa, donde recuperó cuatro balones y salió vencedor en cinco de los siete duelos en los que estuvo inmerso.

Pedri, antes de ser sustituido, acabó desquiciado con el arbitraje de Glenn Nyberg, demasiado permisivo con los jugadores austríacos. Para el colegiado sueco, el mediocentro del Barça solo fue objeto de una falta en todo el encuentro, a pesar de que le propinaron varias patadas en el tobillo. Aun así, pudo librarse de los férreos marcajes para brillar por primera vez en este Mundial, en el que la selección española necesita la mejor versión de su timón para tener opciones de conquistar la tan ansiada Copa del Mundo.