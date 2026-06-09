Pedri alucina: "No sabía que me querían tanto"

Pedri, quien sin duda fue uno de los más destacados en la victoria de España sobre Perú por 1-3 en Puebla, México, en el último amistoso previo al estreno en el Mundial de 2026, atendió a los medios tras el encuentro. Demostrando de nuevo que el combinado nacional dirigido por Luis de la Fuente va a por esta cita mundialista, el canario lo tiene claro: "Nos ponen la etiqueta de favoritos y está claro que no la rechazamos".

El buen juego coral, su gol, el sexto con la selección, y un acertadísimo Oyarzabal, quien llega al Mundial en otra dimensión, fueron claves para cerrar la victoria y confirmar las buenas sensaciones: "Nos sentimos una selección muy buena, pero se tiene que demostrar en el Mundial, que estás a todo, porque en cualquier detalle se te puede escapar".

Pedri, Rodri, Cubarsí y Baena, en el amistoso ante Perú / EFE

Con el debut a tocar, Pedri explicó que este amistoso les tenía que servir para "coger sensaciones de cara al Mundial", además de añadir que está "con ganas de que llegue ese partido". El próximo lunes 15 de junio a las 18:00 hora española, la selección se enfrentará a Cabo Verde en el partido que les servirá para arrancar el Mundial y donde 'la roja' buscará un inicio similar al de la pasada cita, en el que se impusieron a Costa Rica por una goleada de escándalo (7-0).

Pedri, aclamado por la afición

En una nueva exhibición de fútbol y talento, Pedri dejó encandilado al público mexicano, que no se cansó de aplaudirle y corear su nombre, algo que le 'sorprendió': "Quiero darles las gracias. No sabía que me querían tanto aquí en México. Es muy bonito que te aplaudan, que coreen tu nombre y se lo quiero agradecer".

Los jugadores de España celebrando el gol de Oyarzabal ante Perú / EFE

También quiso agradecerle la asistencia a su compañero en el FC Barcelona, Ferran Torres, quien le sirvió en bandeja el segundo tanto de España ante Perú: "Hoy se ha cambiado. Me lo ha dado él a mí y darle las gracias porque solo tuve que poner el pie. Es un 'bolón' de su parte y la verdad es que se está poniendo muy bien en la parte derecha".

Luis de la Fuente, satisfecho

El seleccionador también se mostró contento por la victoria ante Perú: "Estamos satisfechos con todo lo que hemos hecho. Los jugadores están en buen estado y no ha habido lesionados. Estos últimos días analizaremos diversas situaciones. Estoy muy contento de las sensaciones que hemos transmitido".