Pedri 'agradece' la irrupción de Merino

La incursión del jugador del Arsenal en las alineaciones de De la Fuente permite que el canario pueda jugar donde brilla en el Barça

Merino: "Estoy en una racha buena, pero no me veo de nueve"

Mario Roldán

Mario Roldán

La evolución de Mikel Merino ha sorprendido a todos. Desde su llegada al Arsenal procedente de la Real Sociedad no solo ha evolucionado a nivel futbolístico de la mano de Arteta, sino que también ha ganado mucho peso en las acciones ofensivas de su equipo y la Selección. Su irrupción goleadora plantea un dilema a corto plazo para Luis de la Fuente, que deberá decidir entre el navarro y Fabián Ruíz para conformar su once de gala. Una decisión que, además, afecta a Pedri.

Las dos últimas lesiones de Fabián, que lo han alejado de la Selección en septiembre y octubre, han acercado al once a Merino, suplente habitual del andaluz en las grandes citas, como la Eurocopa de Alemania. Hasta entonces, el futbolista del PSG, con quien conquistó la Champions ejerciendo un papel relevante, era indiscutible en los planes de De la Fuente. Además, Fabián respondía a la confianza del seleccionador con constantes recitales en el centro del campo.

Sin embargo, la irrupción de Merino ha hecho olvidar al andaluz. El centrocampista del Arsenal suma ocho goles en los últimos ocho encuentros con la 'Roja', seis de ellos en los clasificatorios para el Mundial 2026, que lo convierten en el tercer máximo goleador de las eliminatorias europeas, solo por detrás de Haaland y Depay.

No obstante, la relevancia de Merino en los esquemas de España va más allá de sus números, ya que con él en el campo también emerge la mejor versión de Pedri. Con Fabián en el once, el canario juega más adelantado, prácticamente de mediapunta, en una demarcación donde interviene muchas menos veces. En cambio, cuando juega el futbolista del Arsenal, Pedri retrasa unos metros su altura en el terreno de juego y se ubica en la misma posición que en el Barça, donde saca a relucir su mejor fútbol.

