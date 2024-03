Pau Cubarsí: "Intento ser yo y jugar siempre con calma"

Hace poco más de medio año Pau Cubarsí competía con el Juvenil B que dirigía Iban Cuadrado. No hace ni cuatro meses competía con la selección sub-17. En muy poco tiempo, el central de La Masia ha experimentado un salto espectacular en su carrera pero, de momento, gestiona este 'boom' con naturalidad y aparente tranquilidad. Estrenar la internacionalidad absoluta con España en Londres no ha afectado a un jugador que se mostraba "orgulloso por el debut" pero también se expresaba "dolido por la derrota contra Colombia".

La seguridad que transmite en el campo ser transforma en paz y pausa ante los micrófonos. Discurso sereno y bastante similar al que nos ha mostrado estas últimas semanas de crecimiento total jugando con el Barça. Con España fueron pocos minutos pero el debut es un día siempre señalado. Preguntado en TVE por su estreno con 'la roja' Cubarsí se expresaba así: "Estoy muy orgulloso, hoy ha llegado mi debut. Era un sueño desde que he jugado en las selecciones inferiores". La alegría por sumar sus primeros minutos con la selección absoluta no era incompatible con "estar dolido por la derrota, ha sido un palo perder contra Colombia pero tenemos que seguir trabajando".

Tranquilidad total

La manera de afrontar cada vez retos más exigentes cautiva a todo el mundo pero Cubarsí lo explica de manera transparente: "Intento ser yo, salir al campo con calma, estoy muy agradecido al míster por la oportunidad que me ha brindado". Su manera de jugar no transmite intranquilidad ni nervios. Preguntado por si esta sensación es real, Pau lo confirma: "siempre que juego lo hago con tranquilidad y lo que busco es dar lo mejor de mí mismo. En este sentido me ayuda mucho el apoyo que siento de mi familia".

Las valoraciones del vestuario de la selección

Gerard Moreno ha comentado en TVE las sensaciones contradictorias después de su reaparición la selección española. : " Creo que hemos empezado bien, ellos nos han marcado en una gran acción individual.". En un partido con pocas ocasiones claras para España, Gerard Moreno rozó el gol: "Ha sido una buena parada, al final tenemos que seguir trabajando. Se trata de ayudar al colectivo pero no ha podido ser. ¿Mi regreso? El resultado no es el que queríamos. Agradecido por la confianza. Quedan cinco días para seguir aprendiendo".

España - Colombia. / RFEF

El otro defensa debutante Dani Vivian ha expresado con pocas palabras sus sensaciones "Me ha hecho mucha ilusión mi debut aunque el resultado no ha sido bueno. Contento por debutar pero lógicamente no con el resultado. Su gol ha sido una jugada individual muy buena. Han llegado a la línea de fondo y la han puesto muy bien. No hemos conectado bien con la delantera. Nos ha faltado tener presencia arriba".