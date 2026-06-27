Pau Cubarsí: "Atrás estamos muy contentos y fiables"

Pau Cubarsí y Aymeric Laporte se erigen como dos de las notas más positivas de la fase de grupos de España. Clasificada como primera de grupo, pero con muchas dudas en cuanto a juego y eficacia goleadora, la Roja se empieza a construir desde atrás.

Y es en la parcela defensiva donde brillaron ambos centrales, sobre todo ante una combativa Uruguay que quiso jugarle de tú a tú en la presión pero que se topó con la 'veteranía' de Cubarsí a sus tan solo 19 años.

"Al final hay partidos que se complican más con balón, venían al hombre, era complicado y había que estar muy finos, pero yo creo que ese tema debemos mejorarlo un poquito. El hambre, la garra de querer competir, ahí sí hemos dado la talla. El césped tiene un punto clave en tema de circulación, pero no queremos poner excusa en eso, al ir al hombre había que jugar con fluidez", valoró el joven central.

Cubarsí recibió una dura entrada de Canobbio al final del encuentro que supuso la roja directa para el jugador de Uruguay. La plancha fue contundente, pero el catalán se encuentra perfectamente: "No he terminado con ninguna molestia. A lo mejor sí nos hemos llevado algún palo de más, pero es fútbol, es una guerra que teníamos que llevarla por delante y lo hemos conseguido".

Sobre el partido, valoró: "Nos ha faltado esa frescura al principio, pero hemos ido cogiendo confianza y nos ha llegado el gol de la tranquilidad. Después teníamos que aguantar y hemos tenido ocasiones para marcar el segundo".

Y destacó, sobre todo, el excelente nivel defensivo: "Mejoramos para meter goles, pero lo más importante es tener un cero atrás. Atrás estamos muy contentos y fiables, esperamos que sea así todo el torneo".

Preguntado por la charla con Felipe VI, Cubarsí desveló que el rey les pide más porque esto "es muy largo": "Nos ha dado la enhorabuena dentro del vestuario para estar todos juntos como una familia, que esto es largo, que hay que competir, que se nos ve con ganas y sobre todo que vamos a ir a por ello".

Finalmente, preguntado por Lamine Yamal, sustituido por Nico Williams tras recibir una dura patada, dijo no haber podido hablar con él todavía: "Con Lamine no he podido hablar, ahora cuando se baje todo, hablaré con tranquilidad con él".