El pastizal que se embolsarán los jugadores de España si ganan el Mundial

Ya han llegado las semifinales del Mundial, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. Esta noche, España abrirá la primera eliminatoria contra una de las máximas candidatas a alzar la Copa del Mundo, Francia. La selección de Didier Deschamps está jugando a un nivel muy alto gracias a las individualidades de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Sin embargo, el equipo de Luis de la Fuente no se lo pondrá nada fácil a la selección francesa, pero todo pasa porque Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, esté fino de cara a puerta. En ese caso, España tendrá muchas opciones de volver a la final de un Mundial después de 16 años, donde se verá las caras contra el ganador del encuentro entre Inglaterra y Argentina.

Cuando llega este tramo del torneo siempre se habla del dinero que puede recibir cada futbolista en el caso de ganar la Copa del Mundo o, incluso, por llegar a la final.

Por esta razón, desde 'Tiempo de Juego', programa de la Cadena COPE, el colaborador Miguel Ángel Díaz desveló que los capitanes de la selección española cerraron las primas con Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el pasado mes de marzo.

Rafael Louzan y Luis de la Fuente, en un acto / Europa Press

Este año, la FIFA reparte un total de 50 millones de dólares al campeón, ocho millones más que en el anterior Mundial, organizado en Catar. Si España vence, el 45% del premio va directamente a los jugadores, lo que sería "un total de 865.000 brutos por futbolista", según señaló el colaborador de 'Tiempo de Juego'.

En el caso de que la selección española pierda en la final del Mundial, la FIFA da 33 millones de dólares y el 40% sería para los jugadores, unos 507.000 brutos para cada uno.

Mikel Merino metió el 2-1 definitivo de España ante Bélgica. / Lavandeira. Jr / EFE

Si La Roja cae eliminada contra Francia no volverá a España, pues aún tendrá que luchar por conseguir la medalla de bronce.

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Ahí, la FIFA otorga 29 millones de dólares y el 35% iría para cada uno de los jugadores, según el acuerdo que tienen pactado con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.