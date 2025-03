¿Qué pasó entre Unai Simón y Fernando Burgos en la Eurocopa?

"Fernando, con todos los respetos, y a los compañeros y demás, después de lo que pasó entre nosotros en la Eurocopa, no voy te voy a responder a ninguna pregunta, ¿vale? Sí, por mi parte, no por la Selección ni por nadie, por mi parte". Esta fue la contundente respuesta de Unai Simón, el portero del Athletic Club y de la selección española, al periodista de Onda Cero Fernando Burgos, durante la rueda de prensa que ofreció este martes el meta vasco en la concentración previa al Holanda-España del próximo día 20 de marzo.

Tensión entre Unai Simón y Fernando Burgos

Unai Simón abordó muchos temas durante su comparecencia ante los medios de comunicación, e incluso defendió a su antiguo compañero en el Athletic Club y en la Selección, Iñigo Martínez, ahora en el FC Barcelona y cuya baja por lesión en la rodilla en esta convocatoria ha sido cuestionada desde algunos sectores.

Sin embargo, el punto más tenso de su intervención se produjo cuando Fernando Burgos se dirigió a él para preguntarle por la relación que tiene el grupo de jugadores de España con el nuevo presidente de la federación, Rafael Louzán. Unai Simón escuchó la pregunta y sin perder la calma contestó al periodista tal y como ha quedado reflejado más arriba.

Las palabras de Burgos que ofendieron a Unai Simón

El motivo de esta respuesta está en los comentarios que durante la pasada Eurocopa, en la que España se proclamó campeona, realizó Burgos sobre el meta vasco que fue el titular durante toda la competición. “Es un marciano, no puede venir con esa actitud, me da rabia hacerle preguntas a este tipo de gente. Es lamentable, patético, que no venga más por aquí que no quiero ni verlo”. Esta es una de las frases que Burgos dedicó a Unai en antena después del España-Alemania de cuartos de final cuando el jugador atendió a los medios en zona mixta, repitiendo en varias ocasiones el calificativo "marciano", siempre con un tono que, obviamente, Simón ha considerado despectivo hacia su persona.

Numerosas cuentas de 'X' se apresuraron a recuperar el corte radiofónico en el que se recogen los comentarios de Fernando Burgos dedicados a Unai Simón, la mayoría posicionándose a favor del futbolista.