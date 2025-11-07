¿Cuándo juega España en la fase de clasificación para el Mundial 2026? Fechas, horarios y rivales de la selección

La selección española acude al parón de noviembre con el objetivo de obtener el billete hacia el Mundial 2026, cita a la que 'a priori' llegará como una de las grandes favoritas a conquistar el título. Antes, los de Luis de la Fuente deberán disputar dos partidos con tintes de trámite que les permitan asegurar su presencia en la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México.

España afronta sus dos próximos compromisos con 12 puntos de 12 posibles en su casillero particular y un imponente +13 de diferencia de goles que inclina claramente la balanza a su favor en caso de empate. Las circunstancias son claramente favorables, pero cualquier desliz podría propiciar un cambio de orden en la cabeza del grupo.

Con el objetivo de afianzar esta posición de privilegio, España se desplazará hacia Tbilisi para enfrentarse a una Georgia que apenas tiene opciones de acceder a la repesca. El anterior precedente, disputado en el Martínez Valero de Elche, se saldó a favor de los de Luis de la Fuente gracias a los goles de Yeremy Pino y Mikel Oyarzabal.

Pedri adelantó a España ante Turquía / @SEFÚTBOL

El segundo y más decisivo compromiso de 'La Roja' tendrá lugar en La Cartuja, escenario en el que la selección nacional recibirá a Turquía. Los otomanos, segundos de grupo con 9 unidades, todavía están a tiempo de adelantar a España en la clasificación, aunque el sonrojante 0-6 que recibieron en la ida dificulta en gran medida sus opciones.

Las eliminatorias europeas para el Mundial 2026 están compuestas por 12 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 12 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas deberán acudir a la repesca.

España tiene pie y medio en el Mundial 2026 tras su victoria ante Bulgaria / AP

¿A qué hora juega España contra Georgia y Turquía en el parón de selecciones?

El partido entre España y Georgia, correspondiente a la jornada 5 de la fase de clasificación para el Mundial 2026, se disputará el próximo sábado 15 de noviembre a partir de las 18:00 horas (CET) en el Boris Paichadze Dinamo Arena.

Unos días después, la selección regresará a España para afrontar el último y más decisivo partido de la fase clasificatoria. 'La Roja' medirá sus fuerzas ante Turquía el próximo martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (CET) en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

¿Dónde ver gratis por TV y online los partidos de España de clasificación para el Mundial 2026?

En España, los partidos de la selección española contra Georgia y Suecia se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda los partidos de España del próximo parón de selecciones a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de ambos partidos.