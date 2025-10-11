El partido del suspense camino del Mundial

Elche era este viernes una ciudad fantasma. Entre el puente por el día festivo de la Comunitat Valencia y la alerta roja dictaminada por las autoridades, los ilicitanos se quedaron en su mayoría en sus casas, mientras muchos comercios cerraban, al igual que servicios públicos, como colegios o autobuses. Nada de tráfico ni señales de ser un día normal. Eso sí, apenas llovió sobre la ciudad de las palmeras.

España ni tan siquiera viajó a Elche a la espera de que las autoridades este sábado den la luz verde a la vuelta a la normalidad. Georgia se quedó en su hotel de concentración en Alicante y se realizaron las ruedas de prensa telemáticas. Parecía el regreso a la maldita época de la pandemia, pero la precaución por la DANA Alice era máxima.

Los grandes transportes, como trenes o aviones, funcionaron con normalidad y en la zona concreta de Elche no se registraron chubascos importantes. El Martínez Valero no ha notado la lluvia y estará en perfectas condiciones para la disputa del encuentro, siempre que las autoridades correspondientes den el visto bueno.

Kvratskhelia

El en el plano deportivo. Georgia lleva toda la semana preparándose en Alicante con la presencia de su gran estrella, Khvicha kvaratskhelia. Su técnico, Willy Sagnol, avisó que si los médicos le dan el visto bueno, el futbolista del PSG estará sobre el terreno de juego.

España lidera la clasificación del grupo con 6 puntos y por detrás tiene a georgianos y turcos con 3. “No vamos a salir a perder, aunque nos enfrentamos a la mejor selección del mundo”, afirmó Sagnol en una declaración clara de que quiere contar con Khvicha.

En España, la lesión de Dani Olmo deja al equipo sin uno de los principales revulsivos que De la Fuente se guardaba en el banquillo o incluso podía ser titular partiendo de la banda.

La Roja estará liderada por Pedri en la medular con el cinturón de seguridad de Zubimendi y Merino a su lado. En ataque, Oyarzabal se perfila como el ‘9’.