El 'parte médico' de la novia de Lamine Yamal en Instagram: "No os preocupéis por él, llega al Mundial"

En plena cuenta atrás para el debut de la Selección en el Mundial, una de las grandes dudas es si Lamine podrá disputar minutos en el debut de la Roja contra Cabo Verde el próximo lunes. La encargada de rebajar la tensión de los aficionados ha sido Inés García, pareja de Lamine Yamal, que ha compartido una imagen en sus 'stories' de Instagram un tanto curiosa sobre cómo vive el extremo del Barça las horas previas al torneo.

En la fotografía se ve al futbolista tumbado en una enorme cama de la concentración de España, luciendo una mascarilla facial y acompañada de un mensaje directo para tranquilizar al personal: "No os preocupéis por él, llega perfecto al Mundial". El jugador está tranquilo, mimándose y listo para el reto.

Más allá de la anécdota en redes, la realidad es que Lamine Yamal no disputó ni un solo minuto en los partidos amistosos de preparación. La razón es puramente médica y responde a un plan de recuperación por la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que se hizo el pasado 22 de abril, cuando se rompió en el partido de LaLiga frente al Celta. Se perdió el tramo final de la temporada con el Barça y ha marcado sus primeras semanas de concentración con España, donde ha trabajado al margen.

Plan de precaución total para el debut

Las últimas noticias desde el campamento de la Selección son muy positivas: tanto Lamine Yamal como Nico Williams ya han empezado a ejercitarse con el grupo, lo que confirma que el proceso de recuperación está en su recta final.

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Sin embargo, no se van a correr riesgos innecesarios. La hoja de ruta inicial contempla que Lamine tenga una presencia residual en los dos primeros compromisos de la fase de grupos frente a Cabo Verde y Arabia Saudí. El objetivo real es asegurar su total recuperación para que llegue al 100% a las eliminatorias decisivas. De momento, el chaval descansa, entrena y, como muestra la foto, se cuida para estar a punto, también su rostro.