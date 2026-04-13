Paredes: “Tenemos ganas de ganar; lo de revancha no tiene mucho sentido”

Irene Paredes tomó la palabra en la previa del Inglaterra-España desde Wembley y rebajó el discurso de revancha tras la final de la Eurocopa. “Lo que sí tenemos es ganas de ganar. Es verdad que lo de revancha tampoco tiene mucho sentido porque pase lo que pase mañana la Euro no nos la devuelven. Pero sí tenemos ganas de hacer las cosas bien y de sacar un resultado positivo”, explicó la capitana.

La central destacó la magnitud del escenario y la exigencia del rival en un duelo que se ha convertido en habitual en la élite. “Mañana será un gran partido, uno de los partidos que gusta jugar. En un estadio histórico contra una selección con la que venimos enfrentándonos varias veces en los últimos años, que nos exige al máximo. Sabemos que tenemos que estar a nuestro mejor nivel para poder sacar un resultado positivo de aquí”, afirmó.

Paredes también insistió en que el equipo debe centrarse en el juego pese al ambiente de Wembley, donde se espera una gran entrada. “Nos gusta estar tranquilas, focalizadas en lo que tenemos que hacer, porque el resto es envoltorio. Lo que mejor sabemos hacer es jugar y sabemos los detalles que tenemos que hacer bien para que el juego fluya”. Además, subrayó el impacto del escenario: “Es un campo histórico, seña de identidad de la selección inglesa. Es maravilloso que jueguen aquí. Es brutal que se hayan vendido 70.000 entradas”.

La capitana valoró además que el enfrentamiento ante Inglaterra ya se considere un clásico. “Es buenísima señal. Hace unos años no nos podríamos ni imaginar estar en este tipo de carteles. Es un partido que a la gente le gusta ver y a las jugadoras nos encanta jugar. Confiamos mucho en nosotras y esperamos plasmarlo en el terreno de juego”. Pese a su importancia, recordó que no será definitivo: “No es definitivo para la fase de grupos, porque hay más partidos, pero sí es muy importante para el tono”.

Bermúdez: "No es decisivo, pero sí muy importante"

Por su parte, la seleccionadora Sonia Bermúdez también calificó el duelo como “uno de los nuevos clásicos”. “Es uno de los partidos que cualquier futbolista quiere jugar. Un partido bonito que creo que se decidirá por pequeños detalles”, señaló. La técnica espera un inicio intenso del conjunto inglés: “Van a tener el público a favor, juegan en casa y España todavía no ha ganado aquí. Espero que sea mañana. Saldrán fuertes y tenemos que intentar robarles el balón lo antes posible y tener posesiones largas”.

Bermúdez también destacó el escenario del encuentro. “Está espectacular el campo, muy bien cuidado”, apuntó desde Wembley, antes de remarcar la importancia del partido en la clasificación: “Son tres puntos y luego quedarán otros tres, no es decisivo pero sí muy importante”.

Además, la seleccionadora valoró la noticia del nombramiento de Marie‑Louise Eta como entrenadora de un equipo masculino de élite (Unión Berlín). “Es una noticia fantástica y muy importante. Lo más importante es el conocimiento y el trabajo, no el género. Es un avance para el fútbol y el deporte en general”, concluyó