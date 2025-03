"Me parece una falta de respeto dudar de Iñigo"

Empieza una nueva 'miniandadura' de la selección absoluta española de fútbol. Primera convocatoria de 2025 de cara a los cuartos de final de la UEFA Nations League. España se mide con Países Bajos en una eliminatoria a doble partido que se prevé muy dura. Y en la que arrancará ya este próximo jueves 20 de marzo a las 20:45 en tierras neerlandesas.

La primera rueda de prensa de esta convocatoria se llevó a cabo este martes. El protagonista, el portero del Athletic Club de Bilbao Unai Simón. "Después de lo que pasó entre nosotros en la Eurocopa, no te voy a responder a ninguna pregunta", le ha espetado Simón a Fernando Burgos, de Onda Cero.

"He leído lo de Iñigo, que se ha borrado de la convocatoria. Me parece mal dudar de Iñigo, si el club ha sacado un parte médico diciendo que está lesionado me parece una falta de respeto no creerlo. Estoy seguro de que Iñigo tenía muchas ganas de venir. Me parece una falta de respeto para un compañero que he tenido en el club y en la selección y no lo merece", ha comentado Unai sobre la baja de última hora de Iñigo.

SU ROL

"No he hablado con Luis de mi rol. Solo deberíamos hablar si ha cambiado en estas últimas convocatorias sobre las situaciones de juego. No hemos hablado sobre si soy titular o no, ya veremos este jueves. Tampoco me quita el sueño", valoraba el arquero vasco.

"Somos los campeones de la Eurocopa y la última Nations, queremos estar en la Final Four. Tenemos que pensar en grande y en revalidar el título y todo pasa por hacer dos grandes partidos ante Países Bajos", añadía Unai, que recordaba que "cuando se instauró esta competición pensábamos quizás que no tenía tanta importancia, pero se fue viendo que la competitividad es máxima. No sé si al nivel de una Eurocopa, pero no dejas de jugar ante selecciones muy grandes. Países Bajos es un grandísimo rival".

ESTADO FÍSICO

"Me encuentro bien, mucho mejor que el final de la temporada pasada. Me quitaron las agujas de la operación hace 4-5 meses, es un plazo muy corto. Tengo algún episodio de dolor, pero no tengo problemas para competir. Está bien que los jugadores que tienen ciertas molestias vengan a la selección para ver qué se puede tratar porque igual es algo leve y puedes jugar el segundo partido. Hay que priorizar la salud de los jugadores, está claro", añadía Unai.

"Hay mucha exigencia de partidos. A todos nos gusta ver fútbol y partidazos, pero el ritmo al que se disputan estos partidos, Champions, Europa League. Se nos exige mucho ritmo. Aquí hemos hecho dos entrenamientos de recuperación, no se pueden hacer sesiones de gran exigencia. Jugamos cada tres días. Hay que adaptarse", comentaba Unai.