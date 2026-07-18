La pantalla gigante para la final del Mundial en Barcelona cambia de ubicación y se instalará en el Fòrum

La pantalla gigante para seguir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina cambia finalmente de ubicación. El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido trasladar la retransmisión a la Plataforma Marina del Fòrum ante la elevada expectación generada por el partido, que se disputará este domingo 19 de julio a partir de las 21.00 horas.

El acceso al recinto se realizará por la confluencia de la calle Josep Pla con la avenida del Litoral, en el distrito de Sant Martí. En un primer momento, el consistorio había previsto instalar la pantalla en la calle Martí i Franquès, pero finalmente ha optado por un espacio con mayor capacidad y mejores condiciones para seguir el encuentro.

La final enfrentará a la selección española con Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La programación en el Fòrum comenzará a las 19.00 horas con música, juegos y diferentes actividades en la pantalla gigante. A las 20.30 horas arrancará la previa y, desde las 21.00 horas, se conectará con la retransmisión en directo de La 2Cat.

Controles señalizados

El espacio contará con controles de acceso debidamente señalizados. No estará permitida la entrada con bebidas alcohólicas, latas ni botellas de vidrio. El objetivo del Ayuntamiento es ofrecer un entorno festivo, familiar y respetuoso en el que los aficionados puedan disfrutar de la final.

El consistorio recomienda acudir en transporte público y, especialmente, utilizar la línea 4 del metro. La estación más próxima es El Maresme | Fòrum. Además, la red de TMB ampliará este domingo su horario de servicio hasta la 1.00 de la madrugada para facilitar el regreso de los asistentes.

Asistentes a la retransmisión en pantalla gigante del partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre las selecciones nacionales de España y Bélgica este viernes, en la plaza de toros de Toledo. EFE/ Ángeles Visdómine / Ángeles Visdómine / EFE

Barcelona ya ha organizado iniciativas similares en los últimos años. Recientemente, se instaló una pantalla gigante en el parque de las Glòries para seguir la final de la Champions femenina que el FC Barcelona ganó ante el Olympique de Lyon. En 2024 también se habilitó una pantalla en la plaza de Catalunya con motivo de la final de la Eurocopa masculina entre España e Inglaterra.

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Con esta nueva iniciativa, el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut Barcelona Esports, vuelve a ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de vivir en directo la final de un gran acontecimiento deportivo.