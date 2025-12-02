Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Nations League Femenina

Así queda el palmarés de la Nations League Femenina tras la victoria de España

La selección española revalida el título conseguido en 2024 y afianza su dominio en el palmarés de la novedosa competición continental

Claudia Pina celebra tras marcar el 1-0 durante el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones femenina / EFE

Alberto Teruel

Barcelona

La selección española volvió a sentarse en el trono de la Nations League Femenina después de imponerse ante Alemania en la gran final. Te contamos cómo queda el palmarés tras la disputa de la presente edición y las veces que la selección española ha conquistado este novedoso título continental.

Claudia Pina, autora de un doblete, y Vicky López, que afrontaba el partido con la difícil papeleta de sustituir a la lesionada Aitana Bonmatí, lideraron la aplastante victoria de España frente a las germanas. Las dos azulgranas se repartieron los 3 goles con los que 'La Roja' certificó la conquista de su segundo título de Nations League.

Con este nuevo triunfo, España refuerza su condición de primera y única campeona de la Nations League Femenina. En su edición de estreno, la selección española se impuso ante la temible Francia gracias a los tantos de Aitana Bonmatí y Athenea del Castillo.

¿Cómo queda el palmarés de la Nations League Femenina tras la victoria de España en 2025?

  • 2025 - España
  • 2024 - España

La UEFA Nations League es una competición que nació en 2018 cuando la UEFA decidió sustituir las fechas de los amistosos por un "torneo que mejorara la calidad y el nivel del fútbol". El torneo comenzó únicamente en la categoría masculina, pero desde 2023 también cuenta con categoría femenina.

