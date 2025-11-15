'Palito' de De la Fuente: "La prioridad es siempre el futbolista, aunque alguno no lo quiera entender"

España estará en el Mundial salvo hecatombe tremenda en Sevilla. Aunque los jugadores de la selección y el propio Luis de la Fuente no quieren confiarse, todos están muy contentos: "Solo por respeto a los rivales, hasta que no consigamos la clasificación matemática, vamos a seguir trabajando exactamente igual. Estoy feliz por los futbolistas. Porque es un orgullo. Es una generación excepcional. Un lujo y un privilegio poder dirigirlos. Hay un grupo de buenas personas; son los mejores jugadores del mundo", explicó el seleccionador en rueda de prensa.

Con esta gran victoria ante Georgia, los españoles sumaron su partido número 30 consecutivo sin perder. Un dato que supera el récord establecido por el equipo de Vicente del Bosque, algo que llena de satisfacción a De la Fuente: "Solo siento admiración por el récord que se ha conseguido. Hemos conseguido superar un hito histórico. Además, superar una marca de unos futbolistas excepcionales. Nos toca seguir mejorando, nos emociona mucho, pero la virtud que tiene este grupo de futbolistas es que son insaciables. Queremos seguir creciendo y mejorando de cara a la Finalísima y al Mundial. Podemos ser mejores".

Los jugadores de la selección celebran un gol en Georgia. / Associated Press / LaPresse / LAP

España ha hecho una fase de clasificación perfecta: cinco partidos, cinco victorias, 19 goles a favor y cero goles en contra. La clave del éxito según el técnico: "Es muy importante tener un equilibrio defensivo y una pegada goleadora tremenda. No es muy habitual. Solo quedaban siete jugadores de los que venimos a jugar la última vez a Georgia. La cantera del fútbol español es increíble".

Huijsen no se vuelve a Madrid

Aunque no todo fueron buenas noticias antes de este encuentro, ya que Huijsen se quedó fuera por unas pequeñas molestias. El entrenador dejó claro que por el momento no volverá a Madrid, aunque también dejó un 'palito' a los que lo atacan por no cuidar a los futbolistas: "De momento no se va a ir nadie. Mientras los servicios médicos no digan lo contrario. Huijsen no quiere irse. Mañana valoraremos si su molestia sigue. Siempre la prioridad es el futbolista, aunque alguno no lo quiera entender. Mañana valoraremos con los servicios médicos de la selección y del Real Madrid. Él está para jugar".

Dean Huijsen, en un entrenamiento con la selección. / AFP7 vía Europa Press

La selección sentenciará el pase al Mundial del 2026 en Sevilla ante Turquía. Le basta no perder por más de siete goles, algo prácticamente imposible. Aunque no es matemático, De la Fuente tiene claro que La Cartuja tiene que estar a rebosar ese día: "Me encantaría que Sevilla fuera una fiesta. Estos jugadores se lo merecen, la clasificación al Mundial se lo merece y nos lo merecemos todos. Sevilla no falla nunca y me encantaría que así fuera", finalizó.