Países Bajos conquista la Euro sub-19 ante una España con la suerte esquiva

España no pudo reeditar el éxito de ganar el Europeo sub-19. La selección dirigida por Paco Gallardo dio la cara pero no le acompañó la suerte en los momentos decisivos del partido. Un posible penalti al blaugrana Jan Virgili en el minuto 96 podía haber abierto la puerta a otra prórroga pero de la euforia épica en las semifinales se pasó a una gran decepción por no poder culminar de la manera esperada un campeonato brillante.

España-Países Bajos Sub-19 Europeo Sub-19 Final España 0 1 Países Bajos Alineaciones España Raúl, Olmedo, Jon, Cuenca (Granados min.83), Muñoz;Merino, Monserrate (peio min.76), Marcos (Quim Junyent min.65); Pablo García, Janneh (Dani Díaz min.65), Cordero (Virgili min.76) Países Bajos Heerkens, Read, Ugwu, Janse, Dijkstra; Land (Boogard min.76), Smit, Verkuijl (Rots min.80); Oufkir, Konadu (Panneflek),Sliti.

Los once goles que se vieron en la semifinal entre España y Alemania no tuvieron continuidad en la primera parte de la final. De la aventura se pasó a la prudencia y de la ambición al miedo a perder. Países Bajos salió con ganas de dominar el balón e instalarse en el campo contrario y los de Paco Gallardo respondieron con un planteamiento basado en el rigor defensivo.

La concentración era total y había que evitar repetir los errores atrás de España contra Alemania. Poco a poco la selección de Paco Gallardo fue soltándose y de hecho la primera ocasión clara del encuentro la generó el delantero del Atlético de Madrid Janneh.

Con el paso de los minutos se abría el partido y los neerlandeses probaban a un Raúl Jiménez muy seguro. En un margen de un minuto y pocos segundos España generó tres ocasiones. El central Jon Martín avisaba con un cabezazo alto mientras que Marcos pedía penalti por una caída dudosa en el área y a continuación Izan Merino remataba con peligro un chut despejado por el guardameta Herkens.

Andrés Cuenca jugó a un gran nivel durante todo el Europeo / UEFA

El primer tiempo finalizó después de una llegada de peligro del extremo Sliti que abortó el portero español. El conservadurismo lo dejaron ambos conjuntos en el vestuario y en la segunda mitad Países Bajos y España salieron decididas a ganar. En un margen de cuatro minutos hubo tres balones a la madera que pudieron cambiar el rumbo a la final. Tan solo habían trascurrido dos minutos del segundo período cuando Land estrelló un chut exterior al poste.

El extremo Antoñito Cordero respondió con un remate portentoso que fue a morir en el poste de la portería neerlandesa. Fue un remate espectacular que llegaba en el minuto 50 y solo unos segundos después España volvía a cruzarse con la mala fortuna con un cabezazo de Marcos repelido por el larguero. Pablo García había servido un gran centro que no entró de milagro.

Pablo García lamentó la mala suerte de españa / UEFA

El guion del partido se acercaba más a la semifinal de España contra Alemania con un encuentro abierto y con ocasiones para ambos conjuntos. Oufkir fue de los más insistentes pero Raúl Jiménez le negaba la gloria. El portero del Valencia, campeón en el 2004 de la Euro sub-19, tuvo la desgracia de marcarse en propia portería tras un centro del poderoso Read. El lateral del Feyenoord centró con peligro y Raúl se introdujo de manera involuntaria el balón en su meta.

Solo con el gol en contra Paco Gallardo reaccionó e introdujo a Quim Junyent y Jan Virgili que habían sido determinantes en las semifinales. Otro de los que había ingresado en el campo, Dani Díaz generó una ocasión clara que Monserrate no pudo transformar.

Países Bajos ganó el Europeo sub-19 / UEFA

El portero español salvó dos contras claras de Países Bajos que tuvo opciones evidentes para marcar el segundo gol. España lo intentaba sin demasiado tino y tuvo su última oportunidad en el minuto seis del añadido con una caída de Jan Virgili que se pidió como penalti. Acción dudosa que acabó con el colegiado amonestando al blaugrana por protestar esta acción.

Paco Gallardo volvió a alinear de inicio solo a dos de los seis jugadores del Barça convocados para este Europeo sub-19. Los defensas Alexis Olmedo y Andrés Cuenca volvieron a responder a la confianza del seleccionador.

Alexis ha rendido de una manera impecable como lateral derecho. el manresano forma parte de la cantera barcelonista desde que era prebenjamín es un central que también se siente cómodo cuando se le pide ejercer de '2'. en defensa se mostró seguro y en ataque no estuvo excelente pero supo subir con criterio cuando la jugada lo pedía.

Andrés Cuenca, por su parte, volvió a lucir su inmensa proyección. El central zurdo andaluz que llegó al Barça cuando era infantil completó una final más que notable añadiendo a su inmensa clase unas dosis de agresividad defensiva que eran necesarias para combatir a los atacantes neerlandeses.