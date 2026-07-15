Paco González no da crédito: "Lo veía imposible"

Paco González ha narrado en El Partidazo de COPE cómo vivió las horas previas al duelo entre España y Francia, un partido que él mismo definió como "la auténtica final".

El comunicador ha confesado que llegó al encuentro con una mezcla de temor y respeto hacia el combinado galo, al que consideraba en un momento de forma extraordinario. En conversación con Juanma Castaño, González ha admitido que "estaba muerto de miedo" y que veía a Francia como una selección más completa que en sus últimas grandes citas. Ha llegado incluso a afirmar que esta versión del equipo francés le gustaba "más que la del último mundial, incluso que la del mundial que ganó", subrayando la magnitud del desafío que afrontaba España.

El periodista ha explicado que imaginaba un partido lleno de sufrimiento, ocasiones en contra y tensión constante. Sin embargo, la realidad fue radicalmente distinta. "Yo veía imposible que no nos hicieran muchas ocasiones de peligro… pues he sufrido muchísimo, bueno, es que no he sufrido nada", ha reconocido, sorprendido por la superioridad española y por la tranquilidad con la que se desarrolló el encuentro.

Un partido inesperado: del temor a la calma absoluta

González ha detallado que el choque contra Francia fue, para él, el menos angustioso de todo el torneo.

Ha comparado sus sensaciones con otros momentos del Mundial, asegurando que el 0-0 ante Portugal, que se mantuvo durante buena parte del encuentro, le generó mucha más tensión. También ha señalado que el duelo frente a Bélgica le provocó más nervios que la semifinal.

Jugadores de España celebran un gol de Mikel Oyarzabal en el partido de semifinales del Mundial / Lavandeira Jr / EFE

El comunicador ha destacado que la selección española mostró una madurez competitiva que no esperaba, anulando a Francia en fases clave del partido y transmitiendo una seguridad que le permitió vivir la semifinal con una serenidad que jamás habría imaginado. La sorpresa, según ha explicado, fue total: el partido que más temía terminó siendo el que menos le hizo sufrir.

La final en el horizonte: un cambio de perspectiva

Superado el que consideraba el gran obstáculo del torneo, Paco González ha reconocido que su visión sobre la final ha cambiado por completo.

Con Francia eliminada, el periodista ve el camino hacia el título mucho más despejado. "Eliminado el gran rival, que para mí esta era la final, ahora ya es imposible no pensar en la 2º estrella", ha afirmado con rotundidad.

Los jugadores españoles celebrando su victoria / Tom Weller/dpa / Europa Press

González ha explicado que la clasificación para la segunda final mundialista de la historia de España abre un escenario emocional nuevo: el optimismo. La selección, según su análisis, ha demostrado que puede competir y dominar a cualquiera, y eso le lleva a creer que el sueño de la segunda estrella ya no es una ilusión, sino una posibilidad real y cercana.

El comunicador ha insistido en que la final será un reto enorme, pero que la victoria ante Francia ha cambiado el estado de ánimo del país y del vestuario. La confianza, sostiene, es ahora un factor decisivo.

España ante su gran oportunidad

La selección afrontará la final con una mezcla de ilusión, ambición y responsabilidad histórica.

Paco González considera que el equipo llega en su mejor momento, con una identidad clara y una madurez competitiva que le permite soñar con levantar el trofeo.

El periodista ha subrayado que esta generación ha demostrado una capacidad de adaptación y una fortaleza mental que la sitúan entre las mejores del torneo. Para él, la semifinal no solo fue un triunfo deportivo, sino un punto de inflexión emocional: el momento en el que España dejó de temer y empezó a creer.