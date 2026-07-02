Oyarzabal, el Villa de Luis de la Fuente: de 'pararle' un gol a Olmo a un doblete histórico

Mikel Oyarzabal es uno de los 'nueves' más infravalorados del mundo. El delantero de la selección española tampoco falló a su cita con el gol frente a Austria para seguir escalando posiciones en la lista de máximos goleadores históricos de la Roja y erigirse, además, como el complemento perfecto de Lamine Yamal.

Mientras uno desequilibra y lidera a España, el otro suma ya cuatro goles y una asistencia en cuatro partidos del Mundial. El jugador de la Real Sociedad recibió la confianza del seleccionador desde el primer día y ha respondido con una eficacia abrumadora para convertirse en el David Villa de Luis de la Fuente.

No en vano encadena ya 17 goles y 6 asistencias en sus últimos 17 partidos con la Roja, números que convierten a España en una de las favoritas a alzar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá junto a Francia.

INGLEWOOD (United States), 02/07/2026.- Mikel Oyarzabal of Spain reacts during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Spain against Austria, in Los Angeles, USA, 02 July 2026. (España) EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE / SCOTT STRAZZANTE / EFE

Las cifras del '21' en esta Copa del Mundo le permiten además superar un registro histórico en la selección española. Según apunta 'MisterChip', solo Caminero en 1994 y Morata en 2022 habían logrado antes marcar tres goles y dar una asistencia en los primeros cuatro partidos de una cita mundialista. Oyarzabal ya lleva 4 dianas y 1 pase de gol.

Si bien no logró ver puerta en el decepcionante debut de España contra Cabo Verde, sí anotó un doblete frente a Arabia Saudí, una sobresaliente actuación que arrancó con una asistencia a Lamine Yamal en el 1-0. Entonces, Oyarzabal recibió merecidamente el premio a mejor jugador del partido (MVP).

Y tras trabajar sin premio ante Uruguay, llegó el segundo doblete del Mundial ante Austria. Pasada la media hora de juego, con España dominando pero sin romper el marcador, apareció Oyarzabal para romper el muro austríaco con un gol de 'killer', en una jugada que llegó minutos después de que Mikel fuese protagonista al evitar involuntariamente el gol de Dani Olmo, cuyo disparo con dirección a portería desde dentro del área se encontró con su espalda.

En cambio, sí entró el 1-0 del ariete vasco en el 36'. Supo encontrar Oyarzabal el hueco perfecto para recibir de Cucurella sin oposición a la altura del punto de penalti y definir con la zurda al palo largo. Toque sutil, raso y 1-0 ante un inamovible Schlager. Ya en los minutos finales, con el partido decidido, Oyarzabal culminó un contragolpe de España definiendo totalmente solo ante el portero austríaco y estableciendo su segundo doblete en este Copa del Mundo.

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Con sus dos dianas ante Austria, Oyarzabal se consolida como el 'pichichi' español en el Mundial y no pierde de vista a Kylian Mbappé y Leo Messi en la carrera por la Bota de Oro. La distancia con el crack francés y la leyenda argentina todavía es de dos goles, pero que España vaya pasando de ronda podría jugar en favor del delantero de la Real Sociedad.