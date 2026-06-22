Oyarzabal, la tecla perfecta para la sinfonía culé

Mikel Oyarzabal, 29 años, está confirmando las buenas sensaciones que estaba dejando antes del debut frente a Cabo Verde. Actuando como el delantero centro de España logró un doblete y una asistencia de gol a Lamine Yamal en la victoria por 4-0 ante Arabia, mostrando una perfecta coordinación con el bloque barcelonista.

Oyarzabal conoce muy bien a algunos de estos compañeros. Con Dani Olmo y Pedri ganó la plata olímpica en Tokio 2020, donde también marcó dos goles decisivos para que España llegara a la final ante Brasil, y también anotó un tanto en la final, aunque quedó en anécdota por la derrota de la Rojita.

Dani Olmo y Oyarzabal se entienden a la perfección / Lavandeira Jr / EFE

En cualquier caso, sus movimientos de ruptura y la manera inteligente de leer el juego conectan muy bien con el estilo de juego barcelonista que impera en la selección. Con Pedri en la base de la jugada y Dani Olmo de media punta, Oyarzabal ha encontrado un ecosistema perfecto para desarrollar su juego.

A todo ello hay que sumar la figura de Lamine Yamal. El vasco sabe moverse y arrastrar defensas para que el blaugrana pueda probar sus regates y desbordes pro la banda. Luego, siempre está atento para poder aprovechar alguno de sus centros.

Al revés ocurre lo mismo, Oyarzabal interpreta de maravilla el juego de Lamine, como se vio en el tanto al segundo palo del barcelonista que estrenó la cuenta frente a Arabia remtando un centro muy preciso del eibarrés.

Trayectoria impresionante

Oyarzabal lleva 15 goles en 15 partidos con La Roja y 27 en total con la selección, colocándose entre los delanteros más grandes del equipo español, superando a Emilio Butragueño e igualando a Fernando Morientes. Su próximo reto es poder alcanzar a Fernando Hierros, que es el quinto clasificado con 29 goles. De todos modos, aún le queda para equilibrar el récord de David Villa que anotó 59 dianas con la Roja y parece inalcanzable.

El realista se perdió el último Mundial de Qatar en 2022 por salir de una lesión de rodilla, pero ya contaba con Luis Enrique. De todos modos, ha explotado con su maestro Luis de la Fuente con el que ha anotado 21 goles de los 27 que lleva con la selección.

Aunque no es uno de los jugadores que haga más ruido en el vestuario, Oyarzabal es uno de los cuatro capitanes de la Roja comandados por Rodrigo, junto a Unai Simón y Ferran Torres. Su voz se deja notar cuando es necesario y sabe convivir muy bien entre esta mezcla de futbolistas más expertos con otros insultantemente jóvenes que tiene la Roja.

Perfil modesto

Su perfil es discreto y, pese a ser el MVP del partido ante Arabia, habló con modestia al final del partido destacando que "lo más importante es el bien del equipo" y que dento de la caseta "siempre hemos estado tranquilos, aunque sabíamos que las cosas no habían salido del todo bien ante Cabo Verde".

Oyarzabal se abraza con Olmo y Lamine Yamal en el encuentro ante Arabia Saudí / Kai Forsterling / EFE

Oyarzabal tiene madera de línea y ha salido a comparecer frente a los medios en los dos partidos disputados por España. No le importa dar la cara ante los medios de comunicación y, si conviente, dar algún 'palo': "No os creáis tan importantes", dijo al final del duelo frente a Arabia Saudí por las palabras de De la Fuente de que "los jugadores están picados por las críticas", sino que "es una cuestión nuestra, de querer mejorar el rendimiento, por esto, andábamos con ganas de ganar este encuentro ante Arabia Saudí".

Oyarzabal, con una cláusula de 75 millones de euros, podría renovar en breve por la Real Sociedad. Su casa, de la que es capitán y de la que es difícil que pueda salir. Su sueño ahora es llevar a España a una final del Mundial. Ya fue el héroe inesperado en la final de la Eurocopa ante Inglaterra a centro de Cucurella y le gustaría repetir una historia que tuvo un desenlace tan feliz.