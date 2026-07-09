Oyarzabal: "Seguro que veremos la mejor versión de Lamine"

España ya cuenta las horas para los cuartos de final del Mundial 2026 ante Bélgica. Antes del último entrenamiento previo al decisivo encuentro, Mikel Oyarzabal compareció ante los medios y dejó claro cuál es el secreto del equipo de Luis de la Fuente: el colectivo está por encima de cualquier individualidad.

El delantero de la Real Sociedad, uno de los jugadores más destacados de España en este Mundial con cuatro goles hasta el momento, evitó cualquier foco sobre su figura y puso siempre el éxito colectivo por delante de los reconocimientos individuales: "Yo me considero un competidor, uno que intenta siempre hacer lo mejor posible por el equipo. Hay jugadores de talla mundial que están por encima del resto y nosotros aquí intentamos que el equipo vaya bien."

Ese espíritu también se refleja sobre el césped. Preguntado por su esfuerzo defensivo frente a Portugal, Oyarzabal recordó que todos tienen responsabilidades sin balón: "La gente de arriba no solo estamos para atacar, estamos para todo. Somos un equipo tanto para atacar como para defender."

La Selección Española celebrando un gol de Oyarzabal / SCOTT STRAZZANTE / EFE

Elogios a Ferran

El internacional español también explicó cómo vivió el vestuario la clasificación ante Portugal, resuelta en los últimos minutos gracias al gol de Mikel Merino: "Había mucha presión y tensión, pero cuando terminó el partido todo el mundo estaba inmensamente feliz. La celebración del gol demuestra la familia que somos."

También quiso lanzarle un mensaje de confianza a Ferran Torres, asistente en el gol ante Portugal: "Ferri sabe que es un jugador muy importante para nosotros. Cada vez que sale al campo está cerca de generar cosas importantes para el equipo y el otro día tuvo la oportunidad de ayudar de esa manera. Seguro que va a tener más y ojalá podamos ir todos hacia arriba".

Plena confianza en Lamine

Oyarzabal tampoco dudó cuando fue preguntado por Lamine Yamal y el papel que puede tener en el tramo decisivo del Mundial: "Sí, seguro que veremos su mejor versión."

Además, cuestionado por un periodista mexicano, el delantero destacó el nivel de los estadios estadounidenses, asegurando que "están un poquito por encima" de los mexicanos por sus modernas instalaciones, y recordó con cariño a Carlos Vela, compañero en sus primeros años en la Real Sociedad.

Con Bélgica ya en el horizonte, Oyarzabal resumió el sentir del vestuario con una última reflexión: "Estoy feliz por cómo está yendo todo, pero sobre todo por cómo está yendo la cosa colectivamente. Lo que todos queremos es seguir avanzando. Si además podemos ayudar de manera individual para que eso suceda, mucho mejor".