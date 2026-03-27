Oyarzabal: “La mejor manera de encarar lo que viene es obtener resultados”

El delantero Mikel Oyarzabal, goleador dos veces en el triunfo de la selección española por 3-0 contra Serbia, dijo este viernes que “la mejor manera de encarar lo que viene” es “obtener resultados” y sacar “lo mejor posible de cada partido”, con la “idea de competir y ganar”, al tiempo que manifestó su satisfacción por “ayudar” al colectivo con sus tantos.

“Está claro que, por circunstancias, nos ha tocado jugar este partido, pero tenemos claro que la mejor manera de encarar lo que viene es intentar obtener resultados, intentando sacar lo mejor posible de cada partido que nos toque jugar ahora, con esa idea de competir y ganar. Sea lo que sea lo que venga, darlo todo e intentar sacar lo positivo”, explicó en declaraciones a Televisión Española, después de la victoria en el estadio de la Cerámica.

El atacante marcó dos goles. “Contento de estar aquí, sumar partidos y poder ayudar al equipo cuando toque como hoy con goles, cuando toque de otra manera pues de otra manera, intentar siempre buscar el bien colectivo y de esa manera ir para arriba”, afirmó.

Oyarzabal es el noveno máximo goleador ya de la historia de la selección española. “Contento. No me hubiera imaginado poder estar ahí. Y una vez que estás aquí, quieres más, seguir apretando, consiguiendo cosas y contento de que los goles sirvan para ayudar al equipo, ganar, las sensaciones sean positivas y seguir en esta línea todos”, dijo.

Víctor Muñoz debutó y marcó gol con España. “Feliz por él, por todos los que vienen, por todos los que están ahí a puntito y al final lo hemos demostrado otros años; aquí no importa quien juegue, cada uno tiene sus características, con una idea clara de juego, de equipo y lo colectivo primera sobre lo individual”, declaró.