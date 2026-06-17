Los orígenes de Unai Simón (29 años), titular con España durante el Mundial: la plaza del pueblo, el frontón y el arroz a la zamorana

Unai Simón es la gran apuesta de Luis de la Fuente para ser el portero titular de la selección española. Se ha consolidado como el guardameta de 'la Roja', tras su papel crucial en la Eurocopa y al ver que partía de inicio ante Cabo Verde, en el primer partido del Mundial. El portero del Athletic Club, a sus 29 años, es un portero con una larga trayectoria ligada al conjunto vasco, a pesar de marcharse cedido al Elche una temporada.

El murguiano (Murguía, Álava) dio sus primeros pasos en esta hermosa localidad del norte de España, que funciona como el concejo principal y la capital administrativa del municipio de Zuya. Con una población aproximada de 1.140 habitantes y situada a unos 650 metros de altitud, es el corazón de la Cuadrilla de Gorbeialdea y el principal punto de acceso al icónico Parque Natural del Gorbeia.

No obstante, su refugio hoy en día sigue estando en San Marcial (Zamora) una apacible pedanía de unos 123 habitantes perteneciente al municipio de El Perdigón, en la comarca zamorana de la Tierra del Vino. Famosa por sus raíces rurales, reside en verano junto a sus abuelos paternos: Carmen y Juan.

Una retorno a su infancia

Los recuerdos de Unai en San Marcial forman parte de su historia personal. Durante sus vacaciones de niño y adolescente acudía allí con frecuencia, donde compartía tardes jugando al fútbol con otros chicos de la localidad. Ahora, con la selección española disputando el Mundial, muchos vecinos siguen sus partidos con una emoción especial.

San Marcial es una localidad pequeña y tranquila, con una vida sencilla donde todavía se conservan las historias de sus habitantes. Entre ellas destaca la del joven que terminó convirtiéndose en uno de los porteros más importantes del fútbol español. Antes de los grandes estadios y los partidos internacionales, Unai empezó bajo los palos en un entorno mucho más cercano.

La plaza del pueblo y el frontón fueron algunos de los escenarios donde dio sus primeros pasos como portero. Años después, ese mismo lugar sigue siendo recordado como el inicio de una carrera extraordinaria.

Unai Simón, en San Marcial / Sport.es

El segundo hogar de Unai

El cariño hacia el guardameta también se refleja en negocios locales como el 'Bar El Cruce', un establecimiento que guarda recuerdos relacionados con él. Allí se pueden ver camisetas y decoración deportiva, convirtiéndolo en un punto de encuentro para vecinos que viven cada partido de Unai como si jugara alguien de su propia familia.

Noticias relacionadas

Por lo que hace a la cocina local, se conoce por los platos contundentes como el arroz a la zamorana, el bacalao preparado al estilo de la provincia y productos tradicionales como el queso zamorano. Más allá del fútbol, el pueblo representa el lugar donde comenzaron las raíces de una figura clave de la selección española.