Este es el once de Luis de la Fuente para enfrentarse a Escocia

El seleccionador introduce muchos cambios respecto a la alineación que ganó a Noruega en el primer partido España se mide a Escocia en el segundo partido de la fase de clasificación para la Euro 2024

España se enfrenta a Escocia en el que será el segundo partido de Luis de la Fuente al frente de la Selección y el segundo en esta fase de clasificación para la próxima Eurocopa del 2024. La Roja dejó buenas sensaciones en su primer duelo y espera repetir en Glasgow, donde el seleccionador español ha apostado por muchas rotaciones en su alineación.

Ceballos, Gayà, David García o Pedro Porro entran en el once como las novedades más importantes, mientras que Balde no estará ni en el banquillo después de que De La Fuente decidiera que fuera uno de los dos descartados para este partido. Cambia prácticamente toda la alineación Luis de la Fuente respecto al duelo ante Noruega y solo se mantienen en el once Kepa, Rodri y Merino.

Este es el once de España para medirse a Escocia: Kepa; Pedro Porro, David García, Íñigo Martínez, Gayà; Rodri, Mikel Merino; Yeremi Pino, Ceballos, Oyarzabal; Joselu.