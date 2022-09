El once de España para medirse a Portugal

Luis Enrique apuesta por Morata como referencia en el ataque Cambia por completo el centro del campo, con solo Ferran como azulgrana en el once

España se juega el pase a la Final Four de la Nations League en Braga. Solo les vale ganar a los de Luis Enrique si quieren repetir presencia entre los cuatro mejores equipos de la competición. Tras la derrota ante Suiza, la selección española busca redimirse en el último compromiso antes de la llegada del Mundial.

Para ello, Luis Enrique presenta un once repleto de cambios respecto al partido del pasado sábado en La Romareda, sobre todo en la línea defensiva, en la que ha dejado fuera de la convocatoria tanto a Eric García, como a Azpilicueta, que fueron titulares ante los suizos. En el centro del campo, cambio por completo. Desaparece el triángulo azulgrana y en su lugar entran Koke, Rodri y Carlos Soler.

El otro nombre significativo en el once, es el de Álvaro Morata. Tras prescindir de un delantero de referencia ante Suiza, Luis Enrique vuelve a decidirse por el delantero colchonero para el gol de la selección. Ferran Torres y Sarabia repiten entre los once y es Asensio quien se cae.

Unai Simón; Carvajal, Hugo Guillamón, Pau Torres, José Gayá; Koke, Rodri, Carlos Soler; Ferran Torres, Morata y Sarabia.

Por su parte, Portugal saldrá con Cristiano como referencia en ataque, tras superar el golpe recibido en el partido frente a la República Checa.

