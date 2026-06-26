Olmo-Lamine, los dos ases de España frente a Uruguay

Luis de la Fuente dio con la tecla frente a Arabia Saudí. En el debut ante Cabo Verde se mantuvo firme con su libreto de jugar con un doble pivote más físico -Rodri y Fabián- dejando a Pedri por delante, mientras que Dani Olmo se quedó en el banquillo, al igual que Lamine Yamal, quien todavía no estaba en condiciones de ser titular.

La fórmula no funcionó frente a un rival muy defensivo como el africano y el seleccionador se atrevió a desarmar su sistema más clásico para retrasar a Pedri y conceder minutos a un Dani Olmo, quien junto a Lamine Yamal hizo maravillas frente a los árabes.

“Nos conocemos muy bien del club y sabemos sacar mucho provecho el uno del otro”, dijo Dani Olmo a SPORT antes del partido y sus palabras fueron una realidad. El equipo ganó en profundidad y tuvo una mentalidad ofensiva que se vio reflejada desde el primer minuto.

Ambiciosos

La entrada de estas dos bazas fueron determinantes para el triunfo español, que permite afrontar con mucha tranquilidad el duelo ante Uruguay con la clasificación virtual para los 1/16 de final, si bien este equipo es insaciable y buscará la victoria para quedar primero de grupo.

Lamine tenía ganas de dejar su sello y se vio a los diez minutos a pase de un Oyarzabal que es la pieza perfecta del ‘9’ moderno para que todo el engranaje funcione a la perfección. El vasco está entendiendo muy bien el juego que precisa la Roja actuando en una demarcación siempre compleja y que acostumbra a llevar mucho debate.

Los argumentos españoles encontraron de añadido un Álex Baena inspirado por la izquierda, quien deberá asumir mucha responsabilidad viendo cómo le está costando a Nico Williams adquirir el ritmo de competición. Ante Arabia se vio a una España redonda en ataque y, gran parte de la responsabilidad, estuvo en la entrada de dos efectivos del calibre de Lamine y Olmo.

El de Rocafonda volverá a ser titular frente a los charrúas y alargará su número de minutos hasta entrada la segunda parte. Debe rodarse mucho más y frente a un rival que le planteará una defensa muy férrea como es la celeste. Mathías Olivera puede dejar el eje del carril central para dedicarse a marcar a Lamine. Bielsa está buscando una manera de anular al barcelonista, algo difícil si está bien arropado con jugadores como Olmo o Pedri a su lado.

La inteligencia táctica de Olmo

“No necesito tocar cien mil balones para estar cómodo en la media punta”, reflexionó Dani Olmo. Y es que el egarense se mueve como pez en el agua con pocos espacios, como los que hay en cada partido en los que juega España. Su habilidad sin balón sirve de mucho y, cuando lo tiene, sabe la forma de generar peligro.

Dani Olmo asistió de cabeza a Oyarzabal para uno de los dos goles de la Roja y siempre buscaba estar en un sitio indetectable para la defensa de Arabia. Un rol al que está habituado del Barça y que ha trasladado a la selección.

Luis de la Fuente lo contempla como el media punta ideal y no ha barajado la opción de situarle en la banda, como sí hizo Luis Enrique en muchas ocasiones. Con 51 partidos internacionales a sus espaldas, Dani Olmo es un futbolista vital actuando por dentro. Su época de extremo quedó aparcado, aunque su versatilidad le permitiría jugar en uno de los costados, sobre todo en el izquierdo a pierna cambiada.

Una forma de jugar que aprendió en su peregrinaje por el fútbol croata y alemán donde dejó de ser un extremo nato, como en las categorías inferiores del Barça, para reciclarse y ser un futbolista mucho más completo.

Dani Olmo es un futbolista con galones y que sabe como debe moverse parea que el crack del equipo, Lamine Yamal, pueda marcar aún más las diferencias. Lamine todavía es joven para cambiar de posición, pero tarde o temprano, como los grandes talentos, acabará por centrar su juego, pero por ahora el ‘10’ es para Dani Olmo por su jerarquía y manera de entender el fútbol de España.