Olmo defiende su 10 en la selección: "Me gusta llevarlo"

Dani Olmo fue protagonista junto a Yéremi Pino de un acto de patrocinio de Supradyn, el multivitanímico. El jugador del FC Barcelona afirmó que se siente muy motivado y luce con orgullo el '10' de la Roja.

Preguntado por si le ha costado quedarse con el 10, Dani explicó que "no hay tortas de puertas para adentro, el run-run es fuera, llevé el 10 y ganamos la Eurocopa, no nos fue mal, es un número que me gusta y ¿por qué cambiarlo si todo va bien?”.

El equipo llega muy cargado de partido, aunque Olmo recalcó que “en un Mundial no hay excusas, en mi caso he tenido tiempo para descansar y prepararme fisicamente para lo que viene. El equipo llega en muy buen estadio, todos estamos al cien por cien”.

Preguntado por las dos balas de la Roja, Nico Williams y Lamine Yamal, el egarense bromeó señalando que "¿Nico y Lamine tienen mala fama" y más en serio dijo que "ofrecen esta imagen de puertas para fuera, pero son mayorcitos, saben lo que deben hacer para rendir al máximo. Cada uno es responsable de lo suyo”.

El director técnico de desarrollo y de la Selección absoluta masculina, Aitor Karanka, junto a los jugadores Dani Olmo y Yeremy Pino, durante un acto con patrocinadores / ZIPI ARAGON / EFE

De Lamine añadió que "lo veo bien, entrenando, en su proceso de readaptación, lo celebramos, se debe seguir preparando para que se puedan reincorporar cuanto antes”.

Por su parte, Yéremi Pino, ganador de la reciente Conference League, expresó su satisfacción por estar en el equipo: “He tenido la suerte de que con Luis (De la Fuente) siempre me ha hecho sentir importante, ya sea de titular o suplente, estoy contento de aportar mi granito de arena”.

La presión por el Mundial

La jornada de presentaciones comerciales continuó con la de Ferran Torres y Pedro Porro que acudieron al acto de Tinto de Verano La Casera como nuevo sponsor de la Roja.

Ferran Torres asumió que “hay presión porque defendemos la ilusión de todo un país, es un punto de presión que nos gusta, nos gusta asumir riesgo, hacer la gente feliz y volver con la Copa del Mundo”.

Pedro Porro, en la misma línea, aseveró que “tenemos una presión muy bonita para todo un país, que se merece una gran alegría”.

Ambos esperan que el título vuelva a España y poderlo disfrutar "con un tinto de verano y un plato de jamón".