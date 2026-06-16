Olmo alcanza una cifra redonda con la selección española y pide paso

La selección española no pudo pasar del empate ante Cabo Verde en su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La Roja estuvo lejos de su mejor versión contra la selección africana y agradeció el posterior empate entre Uruguay y Arabia Saudí, pero deberá mejorar mucho en el próximo partido si no quiere comprometer sus opciones de acabar la fase de grupos en primera posición y evitar así un más que posible cruce con Argentina.

Pocas conclusiones positivas pudo sacar el combinado nacional español de su primer partido en la presente edición de la Copa del Mundo. Faltó inspiración y acierto en los últimos metros y los futbolistas que llegan 'tocados' a la cita evidenciaron que aún tienen mucho camino por recorrer para poder marcar diferencias. Luis de la Fuente recibió varias críticas tanto por su alineación inicial como por su gestión de partido.

Para muchos aficionados españoles, por ejemplo, Dani Olmo tendría que haber jugado mucho más de los 10 minutos que estuvo sobre el césped. El azulgrana es un perfil ideal para desarticular bloques tan defensivos y ordenados como el de Cabo Verde, pero no disputó ni un cuarto de hora de juego. Los aprovechó para dar muestras de su calidad y dejar claro que merece más protagonismo en los próximos encuentros.

Fue el partido número 50 del futbolista catalán con la selección española absoluta. La Federación le hizo una camiseta conmemorativa y él se fotografió con sus compañeros, De la Fuente y Aitor Karanka, en el regreso de la expedición al campamento base en Chattanooga. "Solo los elegidos llegan a estas cifra", publicó la cuenta de la Selección en redes sociales.

Olmo, por su parte, aprovechó las redes sociales para mandar un mensaje de confianza a los seguidores. "No ha sido el debut que deseábamos. Nos vamos conscientes de las cosas que hemos hecho bien, y de todo lo que tenemos que mejorar. Sabemos que en un Mundial la exigencia es máxima, no hay margen de error. Hemos demostrado de lo que somos capaces, y volveremos a hacerlo una vez más. No tengáis duda, a muerte con esta gran familia. Vamos España", escribió.