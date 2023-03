Oihan Sancet: "Sería un sueño estar en la absoluta"

Oihan Sancet ha sido convocado con la Sub-21 tras 16 duros meses, ahora tiene el Europeo en mente En el Athletic de Bilbao ha recuperado buenas sensaciones y gol bajo las órdenes de Valverde

Oihan Sancet (Pamplona, Navarra, 2000) atiende a EFE en su vuelta a una lista de España sub-21, 16 meses después. Su nombre sonó para la absoluta que ahora dirige Luis de la Fuente. "Sería un sueño", reconoce. Aunque su cabeza está con el equipo de Santi Denia, con el Europeo de verano en el horizonte y con la esperanza de alcanzar puestos europeos y la final de la Copa del Rey con su Athletic para quitarse la "espina clavada" de las dos anteriores que perdió.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2024, Oihan Sancet reconoce a EFE que siente el cariño de la gente del Ahletic para que se quede, pero que es un tema que le deja a su representante. De momento, volviendo a jugar de centrocampista tras una temporada con Marcelino en la que actuó como delantero o segundo punta, ya ha superado su tope de goles y suma ocho.

No entraba en la convocatoria de España sub-21 desde noviembre de 2021. ¿Se ha hecho largo?

Yo siempre he trabajado para intentar venir. Si en las últimas no he venido ha sido por diferentes circunstancias. Yo siempre he dicho que es un orgullo venir aquí.

Es buen momento para volver. En la lista previa al Europeo.

Exactamente. Lo tenemos a la vuelta de la esquina y esperemos hacer un buen papel. Y, por qué no, ganarlo.

Toca ir a Francia a jugar un amistoso el próximo martes. Y volver en 2024 para los Juegos Olímpicos, ¿no?

Sería todo un orgullo poder estar en los Juegos Olímpicos. Es algo que siempre me ha hecho ilusión. Estar con deportistas de todo el mundo. Ojalá nos clasifiquemos y hagamos un buen papel.

¿Qué tal las primeras impresiones con Santi Denia en la sub-21?

Le conocía ya porque coincidimos en categorías inferiores. Tenemos una buena relación. Es un gran entrenador. Nos transmite mucha confianza.

¿Ya le ha dicho en qué posición le va a poner?

(Ríe). Me ha preguntado que dónde prefiero, si jugar de '8' o de '10', pero yo con estar en el campo estoy contento.

Antes de la sub-21 hubo convocatoria de la absoluta con Luis de la Fuente. Tuvo que estar atento a ver si colgaba su fotografía de joven en el vídeo en el que daba la lista...

Yo siempre trabajo para estar ahí. Sería todo un sueño poder estar en la absoluta. Más allá de eso, me centro en hacerlo bien. Ojalá llegue.

Un jugador que sí está en la absoluta es Nico Williams, con el que guarda una gran relación. ¿Han hablado algo de coincidir en la absoluta?

Sí, somos grandes amigos. Ayer estuve con él y hablamos un rato. Él siempre me dice que algún día estaré ahí con él. Yo, como he dicho, voy a trabajar lo máximo posible para estar ahí y ojalá pase pronto.

En noviembre de 2021, en su anterior convocatoria, hablamos de la mejora de cara a gol, que trabajaba en ello, pero que no le preocupaba. ¿Cómo ha sido su trabajo en este aspecto desde entonces?

Me he centrado en ello. En intentar trabajar la finalización, llegadas de segunda línea... Estoy trabajando bastante para intentar ayudar al equipo.

Incluso jugando más retrasado, pasando a la posición de '8' con Ernesto Valverde y no como delantero con Marcelino, sigue marcando goles. Superando los de la temporada pasada. ¿Cómo ha sido este cambio de posición volviendo a sus orígenes?

Sí que es verdad que este año estoy jugando un poco más atrás, pero es donde he jugado toda mi vida y me adapto bien. Es algo que no se olvida. Desde atrás me gusta llegar desde segunda línea.

¿Notó el cambio de Marcelino a Valverde?

Cambiamos de esquema, del 4-4-2 al 4-3-3, son diferentes modos de juego, pero que se asemejan mucho en la salida de balón, llegada al área... Estamos acostumbrados y nos transmite confianza el juego.

Esa confianza hace que sigan arriba. Rozando puestos europeos y una final de Copa del Rey.

Es lo que queremos. Estar el año que viene en Europa y ojalá podamos entrar porque llevamos años sin jugarla y tenemos muchas ganas. Con la Copa, esperemos hacer un buen partido en la vuelta y llegar a otra final, que ya son tres y tenemos una espina clavada.

¿Se nota en Liga el tener una final de Copa tan cerca?

La mejor manera de llegar bien a la semifinal es hacer buenos partidos de Liga para llegar más fuerte a las semifinales. Nos tenemos que centrar en Liga y a partir de ahí, si tenemos buenas sensaciones, vendrán el jueves también.

Acaba contrato en 2024. ¿Cómo está esta situación?

Es algo que lleva mi representante. Yo estoy al margen y me centro en el equipo y el juego. Lo que tenga que venir, vendrá, yo se lo dejo a mi representante y no me centro en eso.

Pero notará el cariño de la gente para que se quede...

Sí, eso sí. (Ríe). Siempre es un orgullo que te digan que te quedes y ese cariño que te transmite la afición. Ojalá poder devolvérselo.